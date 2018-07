333 millions d'euros pariés en Belgique pendant la Coupe du monde

La Coupe du monde de football a été l’occasion pour de nombreuses personnes en Belgique de tenter leur chance aux paris sportifs. Le constat est dressé par la Commission des jeux de hasard. Sur les sites en ligne, dans les agences de paris et dans les librairies, ce sont surtout les matches des Diables rouges qui ont attiré les joueurs.

C’est ce que constate d’emblée Patrick Rodriguez, libraire à Ixelles. Dans son établissement, quatre bornes de paris sportifs sont installées. Lors de la Coupe du monde, en plus de ses clients habituels, d’autres ont poussé la porte de l’établissement pour miser quelques euros sur les rencontres, principalement celles de l’équipe nationale belge : "Les nouveaux parieurs, c’était vraiment pour supporter nos diables. Ces gens-là ne parient pas beaucoup, des petites mises de deux euros, cinq euros, voire dix euros. C’est juste pour dire, j’ai parié pour notre équipe nationale. S’ils gagnent, je vais aussi gagner un petit quelque chose", explique Patrick Rodriguez.

La Commission des Jeux de hasard, dont le travail principal est de protéger les joueurs contre les risques liés à l’appât du gain a mesuré pour la première fois l’attrait de la Coupe du Monde sur les parieurs. Elle a recueilli directement les données des bornes de paris situées dans les agences de paris et les librairies. Les sociétés de paris sportifs enregistrées en Belgique ont de leur côté fourni les chiffres relatifs aux paris en ligne. Au total, environ 300.000 joueurs ont tenté leur chance à partir de la Belgique pendant la compétition en Russie. La moitié de ces joueurs n’avaient jamais parié auparavant.

150.127 nouvelles inscriptions ont été comptabilisées sur les sites de paris à l’occasion de la Coupe du Monde. Beaucoup se sont inscrits sur les plateformes de paris sportifs à l’occasion de la Coupe du monde, explique Etienne Marique, le magistrat responsable de la Commission des Jeux de hasard : "On voit une grande différence entre le rythme normal d’inscription et la période de la Coupe du monde. On voit un doublement, voire une augmentation très sensible du nombre d’inscrits et des personnes enregistrées pour pouvoir jouer. La Coupe du Monde a un pouvoir attractif fort".

Plus de paris lors des matchs des Diables

Contrairement aux parieurs chevronnés, les nouveaux parieurs se sont moins risqués à miser sur l’ensemble des rencontres. Ce sont surtout les matchs des Diables qui les ont attirés, avec des mises moyennes de treize euros en agence et 21 euros en ligne. La rencontre Belgique-Panama a généré 286.784 tickets de paris, celle opposant la Belgique à la Tunisie, 363.227 et la demi-finale France-Belgique, 341.765 paris.

De tous les matchs, c’est celui entre la Belgique et la Tunisie, le 23 juin, qui a suscité le plus de mises : 13,5 millions d’euros au total.

Du 14 juin au 15 juillet, soit la durée de la Coupe du monde, les montants misés en agence de paris et en librairie, ce qu’on appelle les paris "off line", représentent 130,1 millions d’euros. Mais c’est surtout sur les plateformes internet, les paris en ligne, que les sommes pariées ont été les plus importantes : 203 millions d’euros. Pour ces paris en ligne, explique Etienne Marique, "le gain global pour les joueurs représente plus ou moins 177 millions. Il faut compter que l’ensemble des joueurs en ligne ont perdu 25 millions d’euros".

Des joueurs plutôt jeunes et de sexe masculin

Les paris sportifs sont particulièrement populaires auprès des 21-29 ans. C’est aussi une activité plus masculine : on y recense quatre fois plus d’hommes que de femmes.

Les statistiques de la Commission des Jeux de hasard montrent aussi que les personnes interdites de jeux ont été plus nombreuses que d’habitude a tenter de parier pendant la Coupe du monde. Chaque jour, entre 336 et 782 personnes ont été refoulées des plateformes de jeux. Preuve que le système de protection mis en place par les autorités, sous le contrôle de la Commission des Jeux de hasard fonctionne. Avec cependant un bémol : il reste difficile de contrer les sites de paris étrangers, non autorisés à exercer des activités en Belgique, mais que les joueurs internautes motivés parviennent à fréquenter. La Commission des Jeux de hasard estime que 25% des paris sportifs effectués à partir de la Belgique le sont sur des sites illégaux.