33,3 degrés à Uccle: record de température battu pour un 27 août, le seuil d'information dépassé

Un point sur les vagues de chaleur - JT 13h - 27/08/2019 C'est le troisième jour de suite qu'il fait plus de 30 degrés, 30,4 enregistrés ce mardi midi à Uccle. On peut donc parler de phase de canicule, et c'est déjà la troisième de l'année. Le temps est exceptionnellement chaud pour la saison ?