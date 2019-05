30ème fête de l'iris: la Région bruxelloise fière de ses accomplissements

La fête de l'iris bat son plein ce week-end, à Bruxelles. créée en 1989, la Région bruxelloise fête cette année son 30ème anniversaire. Ce samedi midi, place était laissée aux discours politiques. Notamment celui de l'ancien ministre-président socialiste, Charles Picqué. Il incarnait la région bruxelloise à sa naissance en 1989 et est très fier du chemin parcouru. "Je pense à la rénovation des quartiers, à l’embellissement des espaces publics, au refinancement des communes dont le service à la population souffrait d'un manque de moyens en 1989. Je pense à la manière dont nous avons suppléé à un certain manquement de notre niveau de pouvoir. Notre rôle est merveilleux et ceux qui ont fait cette région bruxelloise ont donné beaucoup d'eux-même".

La Région bruxelloise souffle sur ses trente bougies. Entre temps, elle a pris de l'expérience et est devenue une région à part entière. Elle est fière aussi de ses investissements dans les transports publics, dans les écoles ou encore dans l'accueil à la petite enfance.

Encore du chemin

La plus jeune région du pays joue aussi son rôle de levier politique économique, social et culturel. L'objectif : défendre les intérêts des Bruxellois, mais aussi faire briller Bruxelles sur la scène internationale. A l'occasion de cette fête de l'iris, et à trois semaines des élections, les défis pour la Région bruxelloise sont encore nombreux, comme l'explique Charles Picqué: "Il faut plus de mixité sociale et culturelle de nos quartiers. Eviter les spectres de l'enfermement de nos population dans la dérive de l’entre soi. Vouloir une société urbaine, riche de sa cohésion, garante par la solidarisé sociale organisée, garante de cette cohésion".

Pour le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, la clef du futur de Bruxelles réside dans le multilinguisme. Il importe de saisir toutes les opportunités offertes par la Constitution pour ouvrir les écoles à cet atout pour accéder au marché de l'emploi et pour l'ouverture interculturelle, affirme-t-il. "On parle dans cette ville plus d'une centaine de langues... J'ai toujours cru au pouvoir de l'enseignement. Saisissons toutes les possibilités que nous offre la Constitution pour ouvrir à Bruxelles des écoles où l'enseignement n'opposera pas une langue par rapport à l'autre et offrira, au-delà d'un atout majeur pour accéder au marché de l'emploi, une ouverture interculturelle sur l'autre".