243 nouveaux cas de coronavirus en Belgique, 135 hospitalisations et 4 décès de plus, dont une personne de 59 ans

Coronavirus: bilan du nombre de cas en Belgique au 18/03/2020 - 18/03/2020 Comme chaque jour à 11 heures, les autorités font le point sur le nombre de nouveaux cas de personnes infectées par le Coronavirus en Belgique ces dernières 24 heures. 243 nouveaux cas sont à dénombrer en Belgique. 133 en Flandre, 41 à Bruxelles, 66 en Wallonie. 496 personnes sont hospitalisées, c’est 135 de plus qu’hier. 100 personnes sont aujourd’hui aux soins intensifs, cela représente 21 personnes de plus qu’hier. 66 patients ont été placés sous respirateurs. A noter également, 31 personnes ont pu quitter l’hôpital. Au total, la Belgique compte 1486 cas confirmés de coronavirus et déplore 14 décès, soit 4 de plus qu’hier. La personne la plus jeune décédée avait 59 ans, les autres ont plus de 60 ans. Pour rappel, hier à la même heure, la Belgique comptait un total 1243 personnes contaminées et dix décès. Parmi les cas confirmés, 756 se situent en Flandre, 303 en Wallonie et 153 à Bruxelles.