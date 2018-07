2400 policiers et un millier de militaires mobilisés pour le sommet OTAN à Bruxelles

Quelque 2400 policiers et un millier de militaires seront mobilisés pour assurer la sécurité et les aspects logistiques du sommet de l'Otan qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles, au sein du nouveau siège de l'Otan et aux Musées royaux d'Art et d'Histoire au Cinquantenaire, a annoncé mercredi le Premier ministre Charles Michel.

D'autres services de l'Etat seront également sur la brèche "pour tenter de faire de cet événement à dimension internationale un succès à mettre au crédit de l'image et de la crédibilité de notre pays", a-t-il dit devant les commissions réunies des relations extérieures et de la défense de la Chambre, flanqué des ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders et Steven Vandeput.

Le sommet, qui marquera la deuxième visite du président américain Donald Trump en Belgique - après une "réunion spéciale" tenue le 25 mai 2017 pour inaugurer le nouveau siège de l'Otan - rassemblera les chefs d'Etat et de gouvernement des 29 pays alliés

Mais sont aussi conviés pour la seconde journée les présidents ukrainien et géorgien, Petro Porochenko et Guiorgui Margvelachvili, le Premier ministre macédonien Zoran Zaev, dont le pays sera prochainement invités à entamer des négociations d'adhésion, le président afghan Ashraf Ghani, pour une réunion spécifique consacrée à l'Afghanistan et le Premier ministre japonais Shinzo Abe.