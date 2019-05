21 disparitions d’enfants non résolues en Belgique

Ce 25 mai, c’est la journée internationale des enfants disparus. Pour marquer coup, Child Focus (la fondation crée dans la foulée de l’Affaire Dutroux) inonde les réseaux sociaux d’avis de recherche et demande de faire circuler ces visages pour qu’ils soient vus au maximum. En Belgique, 21 disparitions sont toujours non résolues, parfois depuis des années. Malgré le temps qui passe, les familles ne baissent pas les bras. C’est le cas des Cavas, ils cherchent leur fils, Gevriye, depuis 34 ans. Il avait 5 ans et demi au moment de sa disparition.

34 ans à attendre, à espérer…

Gevriye Cavas disparaît à Molenbeek le 6 février 1985, sans laisser aucune trace. Son frère, Zeki Cavas, a toujours refusé d’abandonner les recherches : « Notre combat continue pour d’autres enfants disparus aussi. Ça permet de faire un peu de publicité pour d’autres recherches, c’est important ».

La maman de Gevriye aussi a toujours espéré revoir son fils. Elle est malheureusement décédée ce vendredi à l’âge de 84 ans. Cette disparition rapproche encore un peu plus la fratrie. « Notre maman a toujours espéré raconte Zeki Cavas. Elle n’oubliera jamais. Aujourd’hui, elle est partie mais c’est toujours resté dans son cœur. Elle voulait vraiment le retrouver, avoir des nouvelles tant qu’elle était vivante. Aujourd’hui, on a de la peine qu’elle soit partie sans avoir de nouvelles mais je crois que là où elle est, elle est bien et nous, ses enfants, nous sommes toujours là et le combat continue ».

Les frères et sœurs de Gevriye sont convaincus qu’à force d’acharnement, de patience aussi, leurs efforts payeront : « Je pense qu’il vit quelque part espère Zeki Cavas. Quelqu’un sait quelque chose et ne parle pas. C’est difficile. Tout ce que nous demandons c’est un message, qu’on sache s’il est en vie. Ou qu’on sache si on doit faire notre deuil ».

Faire circuler les avis de recherche au maximum

Pour résoudre des cas comme celui-là, Child Focus comptent sur le grand public. Chaque témoignage, même des années après, peut être précieux. Mais pour cela, il faut que les gens voient le visage du disparu. « Nous voulons une mobilisation citoyenne insiste Miguek Torres Garcia, vice-directeur de Child Focus. Nous voulons susciter des témoignages pour qu’ils nourrissent l’enquête et que puissent localiser ces enfants le plus vite possible ».

Même insistance du côté de la cellule des personnes disparues de la Police fédérale : « Ça nous intéresse, évidemment ! précise le commissaire Gerry van Loock. Pour chaque dossier non résolu, on cherche on cherche encore des informations clés. Donc dès qu’il y a une information qu’on peut exploiter avec les enquêteurs, on ne demande pas mieux que de l’obtenir, même des années après ».

D’après Child Focus, l’émergence des réseaux sociaux et la diffusion des avis de recherche sur ces plateformes donne beaucoup plus d’impact aux campagnes. Mais c’est à double tranchant : beaucoup de personnes sont rapidement au courant mais en même temps les enquêteurs reçoivent aussi beaucoup de témoignages inutiles qu’il faut traiter.