2021, une année judiciaire riche : procès du 13 novembre, la traque de Jurgen Conings, le repenti Veljkovic

L’année 2021 a été riche en actualité judiciaire. Le procès des attentats du 13 novembre s’est ouvert devant la cour d’assises de Paris. Un procès qualifié d’historique avant même son ouverture. Toujours du côté des cours et tribunaux, l’affaire du Footgate a connu une nouvelle étape avec l’agent de joueur Dejan Veljkovic qui a obtenu son statut de repenti. La Belgique a aussi connu une chasse à l’homme inédite au printemps. Pendant un mois, le militaire Jurgen Conings est traqué par des centaines de policiers et de militaires dans le parc naturel de la Haute Campine dans le Limbourg. De vastes opérations ont aussi été menées dans les milieux de la drogue. Autant de thèmes que nous avons abordés avec Michaël Dantinne, criminologue à l’ULg et membre du Centre d’étude sur le terrorisme et la radicalisation.

Un phénomène qui en provoque d’autres comme le rappelle le criminologue de l’ULg, Michaël Dantinne : "corruption, blanchiment de capitaux, violence et intimidation ou encore trafic d’armes et d’êtres humains".

Ces perquisitions ont montré que la Belgique n’est plus uniquement un pays de transit. C’est aussi un pays où la drogue est produite dans des laboratoires clandestins. Michaël Dantinne : "Les criminels profitent d’entrepôts désaffectés en périphérie des villes ou de lieux dans des zones rurales peu surveillées. Ce sont des professionnels du crime qui cherchent les meilleures opportunités et n’hésitent pas à utiliser la violence".

Les informations de Veljkovic ont été vérifiées pendant de longs mois par les enquêteurs. Le parquet va, à présent, dévoiler les personnes qui seront renvoyées devant le tribunal correctionnel. Pour le criminologue liégeois, "la liste des personnes qui ne seront pas égratignées risque d’être moins longue que la liste des personnes qui seront mises en cause. Ça en dit long sur l’ampleur et la normalisation de comportements frauduleux", constate-t-il.

Nouvelle étape dans le dossier du footgate. En cette fin d’année, l’ex-agent de joueur Dejan Veljkovic a obtenu son statut de repenti . Il est le premier justiciable à recevoir ce statut dans l’histoire judiciaire belge. Michaël Dantinne : "Ce statut permet, dans des phénomènes de criminalité particulièrement opaques, frappés par la loi du silence, d’avoir accès aux révélations d’un "insider", lui aussi auteur d’infractions, à qui on assure une remise de peine en échange des informations qu’il fournit".

Six ans après les attentats du 13 novembre contre le Stade de France, les terrasses et le Bataclan, l’heure de la justice est arrivée. À l’ouverture du procès, une question flotte sur toutes les lèvres : Salah Abdeslam, le dernier membre encore en vie des commandos, s’exprimera-t-il ? Dès la première audience, la réponse est claire. Aux questions d’usage qui permettent de faire la carte d’identité des accusés, Salah Abdeslam répond et se positionne très clairement. Le président de la cour d’assises lui demande quelle était sa profession avant les attentats, il répond : "J’ai abandonné toute profession pour devenir un combattant de l’État islamique". Le ton est donné.

Le procès est rapidement entré dans le vif du sujet avec cinq semaines de témoignages des victimes et de leurs proches. Des témoignages forts en émotions qui n’ont laissé personne indifférent. La parole a ensuite été donnée à l’ensemble des accusés pour leur interrogatoire de personnalité. Un moment où Salah Abdeslam s’est montré doux comme un agneau répondant à toutes les questions de la cour et des avocats des parties civiles et de la défense.

Mi-décembre, les enquêteurs belges ont apporté leur éclairage sur ce dossier. Un moment particulièrement critiqué tant par la défense que par les parties civiles. Les enquêteurs, restés en Belgique, témoignent dans les locaux du parquet fédéral et sous un nom de code. Leurs réponses sont parfois peu précises, voire élusives. La police fédérale mettra un certain temps avant de répondre aux critiques.

Ce qui laisse un boulevard pour dévier les intentions de ce procès. Michaël Dantinne : "On se trompe de cible. C’est le procès des accusés dans le box, pas le procès des enquêteurs ou d’une enquête mal faite. On ne peut pas dire que ces personnes ont agi parce qu’on ne les a pas empêchées", recadre le criminologue.

En janvier, les interrogatoires des accusés reprendront pour évoquer, cette fois-ci, leur rapport à la religion. Mais aussi leur passage en Syrie pour certains d’entre eux. Le verdict est attendu pour la fin mai, début juin.

La traque de Jurgen Conings