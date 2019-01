2019: une bonne année pour le pouvoir d'achat?

Your browser does not support iframes.

Va-t-on vers une hausse du pouvoir d'achat en 2019? Cela reste au cœur des discussions en ce moment. Encore plus au lendemain du fameux CEO jackpot day, une action menée par le syndicat chrétien. Cela signifie que les administrateurs délégués des entreprises du Bel20 ont gagné, en travaillant les 8 premiers jours de l'année, l'équivalent de ce qu'un travailleur belge gagne en une année.

Le PS et le MR seront présents pour représenter le côté politique. Gautier Calomne pour les libéraux, Ahmed Laaouej pour les socialistes. Philippe Defeyt sera aussi notre invité, il a aussi fait des études sur le pouvoir d'achat. Un autre économiste (membre de la CNE, syndicat chrétien) sera parmi nous : Sheik Hassam. Avec nous également: Christine Mahy, secrétaire Générale et Politique du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Valérie T’Sersteven de chez SDWORX Managing Consultant, Damien Ernst, Professeur en électromécanique à l'ULiège et Frank Duval, l'administrateur et vice-président de la Fédération des Restos du cœur.

L'organisation des Restos du cœur, justement, constate une hausse de leur charge de travail. Signe clair selon elle que quelque chose de passe. Leur public se métamorphose aussi. A présent, ils voient aussi arriver des gens qui ont un emploi, ce qu'ils qualifient de très interpellant.

