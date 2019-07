2019 : les élections les plus instables de l’après-guerre

Ces élections ont été historiquement les plus instables. Voilà l’un des premiers constats de cette étude menée par des chercheurs de l’UCL, la KUL et l’université d’Anvers. Concrètement, ces élections de mai 2019 ont été marquées par des transferts de voix importants d’un parti à l’autre. On le sait, les partis traditionnels ont perdu des voix tandis qu’Ecolo ou encore le PTB en ont gagné en Wallonie par exemple.

Mais où ont-ils puisé leurs voix ? Quel pourcentage d’électeurs a changé son vote par rapport aux dernières élections ? C’est ce que cette enquête réalisée auprès de 1971 électeurs flamands et 1429 wallons tente de comprendre.

Au total, près d’un électeur sur trois, qu’il soit flamand ou francophone, a changé de parti entre 2014 et 2019.

Le PTB : grand gagnant wallon

En Wallonie, le PTB a perdu 25% de ses électeurs si l’on compare les deux élections mais a réussi à attirer 40% de nouveaux électeurs, ce qui contrebalance leur perte. Par contre, les partis traditionnels ont perdu des votes. C’est le cas du MR, seul parti francophone qui était au fédéral mais aussi du cdH et du PS. DéFi a aussi connu un transfert de voix important puisqu’il a perdu 50% de ses électeurs mais en a attiré encore plus.

Le Belang conserve son électorat, le PVDA séduit

En Flandre, les partis qui composaient le gouvernement fédéral n’ont pas perdu plus d’électeurs que les autres partis. La N-VA conserve même plutôt bien ses électeurs. 70% de son électorat lui est resté fidèle. Mais ces partis (N-VA, Open VLD et CD & V) ont moins réussi à attirer de nouveaux électeurs. Par contre, le sp.a et Groen ont perdu beaucoup d’électeurs mais en ont gagné aussi.

Le PVDA (PTB) a été puiser une grande partie de son électorat dans celui d’autres partis. Alors que le Vlaams Belang conserve 89% de ses électeurs, ceux qui avaient déjà voté pour ce parti en 2014. Ajoutez à cela que ce parti a attiré également beaucoup d’électeurs. Ce qui explique son score si élevé.

Le plus gros transfert de voix : de la N-VA au Belang

Au total, 18.5% des personnes qui avaient voté pour la N-VA en 2014 ont choisi de se diriger vers le Vlaams Belang en 2019. Cela représente un tiers des électeurs de l’extrême droite. Mais les électeurs du Vlaams Belang viennent aussi d’autres partis. Environ 4% avaient voté pour le CD & V et autant pour l’Open VLD.

Le PVDA a lui pris des voix aux partis de gauche comme le sp.a et Groen. Mais pas seulement, il a aussi attiré des électeurs de la N-VA. Plus d’un électeur sur dix qui a voté pour le PVDA avait voté N-VA lors des élections de 2014.

En Wallonie, le PTB a puisé majoritairement ses voix chez Ecolo et au PS. Alors qu’Ecolo a remporté des votes essentiellement en provenance du MR et du PS.

Quelle influence de la campagne sur le vote ?

Selon cette étude, un répondant sur cinq a changé son vote par rapport à ce qu’il avait prévu de faire trois semaines avant le jour des élections. Mais de manière générale, les changements de vote sont décidés par les électeurs avant le début de la campagne et non pas pendant.

En Wallonie, la campagne semble avoir nui au PTB qui a eu moins de succès pendant cette dernière. Par contre, les partis traditionnels (le MR, le PS et le cdH) ont tiré profit de la campagne en réussissant à compenser une partie de leur perte.