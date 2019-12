2019, l’année du grand chassé-croisé du personnel politique

En 2019, l’année aura été marquée par un grand va et vient du personnel politique. Pour des raisons diverses, des figures historiques de la politique ont quitté la scène politique belge. Entre départ à la retraite, envol vers d’autres fonctions, remplacement, renouvellement des directions de partis, 2019 restera comme une année d’allées et venues en tous genres mais aussi de renouvellement à tous les étages. Petit état des lieux.

Ils nous ont "quittés"

Laurette Onkelinx (PS) avait annoncé son retrait de la scène politique belge en 2017, fatiguée et éprouvée par l’affaire du Samu social. En 2019, la patronne de la fédération socialiste bruxelloise et multicapée ministérielle, a joint la parole aux actes. Autre figure tutélaire du parti socialiste, Charles Picqué – pendant des années champion des voix de préférence à Bruxelles - tire aussi sa révérence.

En 2017, Joëlle Milquet est contrainte à faire un pas de côté pour cause d’instruction judiciaire. En 2019, elle amorce un retour aux affaires, appelée à la rescousse par le cdH pour doper les listes électorales, mais finalement "Madame non" fini par jeter l’éponge.

Au MR, ce sont deux poids lourds du parti qui désertent la scène politique belge, happés par les sirènes européennes. Charles Michel, 1er ministre en affaires courantes, s’en va présider le Conseil européen. Didier Reynders lui met fin à une carrière ministérielle de 20 ans pour devenir commissaire européen.

Rajeunissement aux sommets

Certains avaient fini par le croire président à vie du parti socialiste. En septembre dernier, après 20 ans de règne au boulevard de l’Empereur, Elio Di Rupo cède le témoin à son dauphin, Paul Magnette. L’homme au papillon lui rempile pour une troisième fois comme ministre-président de la Région wallonne.

Conséquence du départ de Charles Michel au Conseil européen, le mouvement réformateur doit se choisir un nouveau président. Après une campagne électorale interne électrique, le MR se choisit un nouveau patron, le montois Georges-Louis Bouchez. Le fringant trentenaire va rapidement se retrouver les mains dans le cambouis, à peine le temps de prendre ses marques que le Roi le nomme informateur.

En janvier dernier, après 8 ans de présidence du cdH, Benoit Lutgen annonce qu’il quitte ses fonctions. Le bastognard veut permettre au parti de se relancer après plusieurs déconvenues électorales. Celui qui est choisi pour incarner le renouveau des Humanistes, c’est le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, qui emporte la présidence avec 85% des voix.

Côté francophone, un autre figure inamovible du paysage politique fini par tirer sa révérence. Olivier Maingain met un point final à son record de longévité comme président de Défi (1995-2019). C’est un autre bruxellois, le philosophe François De Smet, qui est élu président avec 62% des voix.

Au CD&V, le cœur des militants aura balancé entre le jeune Sammy Mahdi et un quinquagénaire un peu novice, par ailleurs patron du port de Zeebrugge. Joachim Coens l’emporte d’un cheveu, mais pas le temps de faire le tour du propriétaire qu’il est bombardé informateur royal, au côté de Georges-Louis Bouchez.

Chez Ecolo, on a aussi privilégié les jeunes pousses pour succéder à Zakia Khattabi. La députée veut en effet se consacrer à son mandat parlementaire et ne souhaite pas se représenter à la coprésidence. Les verts désignent alors Rajae Maouane, jeune bruxelloise de 30 ans et fan de foot, pour faire équipe avec l’expérimenté Jean-Marc Nollet.

Les socialistes flamands s’offrent la palme du nouveau plus jeune président de parti. Après une ascension fulgurante, Conner Rousseau devient en octobre dernier – à 26 ans – président du sp.a en lieu et place de John Crombez.