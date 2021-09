200 personnes ont manifesté à Liège pour l'amélioration du sort du peuple afghan

Quelques 200 personnes étaient présentes ce jeudi soir, dès 18h30, devant l'Esplanade des Guillemins à Liège en soutien au peuple afghan, et plus particulièrement aux femmes afghanes dont la situation se détériore, estiment les organisateurs, depuis que les talibans contrôlent le pays.

Pendant la soirée, plusieurs intervenants se sont relayés pour dénoncer les atrocités qui se déroulent en Afghanistan depuis que la capitale est tombée.

"Le moins que l'on puisse faire pour tenter de préserver l'Afghanistan des terroristes est d'élever la voix devant la communauté internationale, l'Union Européenne et le gouvernement belge pour que l'Afghanistan et son peuple ne soient pas oubliés", a soutenu Nadine Lino, présidente de l'association 'Live in Color'.

Une carte blanche citoyenne a été rédigée à l'attention des gouvernements européens et belges. Les signataires en appellent au respect du droit international et que des voies légales et sécurisées soient garanties pour ceux qui voudront quitter le pays.