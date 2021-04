200 personnes en intérieur et en extérieur pour les activités culturelles en juin : voici le (petit) calendrier de déconfinement

Le comité de concertation a donc établi un début de plan de déconfinement pour les "grands évènements". Il faudra prendre son mal en patience pour aller plus loin pour cet été.

Plusieurs principes généraux sont à retenir dans le cadre de ce déconfinement :

Il faudra des autorisations des autorités communales

Les communes doivent faire usage de deux outils pour prendre une décision d’accorder, ou non, une autorisation : il faut passer par le CERM, le "Covid Event Risk Model" et le CIRM, le "Covid Infrastructure Risk Model". Si les évènements respectent les prescrits de ces deux outils, ils pourront être organisés.

À chaque phase du déconfinement, son prérequis en termes de vaccination et/ou d’occupation des soins intensifs.

Mai

Ça commence le 8 mai, si la vaccination des plus de 65 ans atteint 80% et que la situation dans les unités de soins intensifs (USI) s’améliore.

Comme déjà annoncé, des évènements culturels ou autre peuvent se produire dès le 8 mai, en extérieur, avec maximum 50 personnes. Celles-ci seront uniquement assises, porteront un masque et respecteront une distance sociale.

Juin

Pas de date précise pour le moment. Il faudra maximum 500 personnes dans les USI et que la vaccination des personnes avec comorbidités soit supérieure à 80%.

Intérieur : 200 personnes et/ou un maximum de 75% de la capacité CIRM (donc avalisée par les communes) peut prendre place pour des évènements culturels ou autres. Toujours uniquement avec des places assises, avec port du masque et distance sociale.

Extérieur : un maximum de 200 personnes pour des évènements culturels, des compétitions sportives ou autres. Avec port du masque et distance sociale.

Les attractions foraines, les brocantes, les marchés aux puces non professionnels seront autorités en juin, à une date à déterminer.

Les camps pour les jeunes, jusqu’à 18 ans accomplis, restent organisés tel qu’actuellement, jusqu’au 24 juin. À partir du 25 juin, les activités à l’intérieur et à l’extérieur sont autorisées à maximum 50 personnes, avec nuitée possible.

Au-dessus de 18 ans, à partir du 25 juin, les activités à l’intérieur et à l’extérieur sont autorisées à maximum 50 personnes, avec nuitée possible.

Juillet et août

Il faudra attendre. Pas encore de date précise. Les prérequis devraient être, pour le mois de juillet, de maximum 500 personnes en soins intensifs. Et que la vaccination des 18 ans et plus dépasse les 60%. Pour le mois d’août, le chiffre pour les soins intensifs demeure, celui de la vaccination évolue : 70% pour la vaccination des 18 ans et plus.