200 manifestants rassemblés à l’ULB pour dénoncer l’isolement des jeunes

Un peu plus de 200 jeunes se sont rassemblés sur le campus du Solbosch de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), lundi entre 15h00 et 17h30, pour dénoncer la précarité et l’isolement dans lesquels beaucoup d’entre eux sont plongés depuis le début de la crise du coronavirus.

Les manifestants se sont rassemblés sur une plaine du campus du Solbosch, après que les autorités de l’ULB leur aient bloqué l’accès à l’avenue Paul Héger.

"La jeunesse n’a pas été entendue. Les récentes mesures ressorties du conseil de concertation vendredi sont tout bonnement insuffisantes et ne reprennent même pas un dixième de nos revendications", a déclaré le mouvement "Jeunesse en lutte".

"Le gouvernement lâche des mesures au compte-goutte, là où des jeunes, des travailleurs, des étudiants sont tout simplement en train de mourir, subissant de fait un choix politique qui privilégie l’économie à la santé. Nous continuerons encore à nous rassembler tous les lundis, à témoigner, à créer des solidarités, dans chaque ville, dans chaque université ou haute école, jusqu’à ce que nos vies et nos revendications soient considérées", a affirmé le mouvement de jeunes.

Celui-ci revendique entre autres la réouverture des universités et des hautes écoles et une reprise des activités sportives, mais aussi une prise de décision démocratique entre professeurs, assistants et étudiants quant aux modalités d’apprentissage et d’évaluation, ou encore un accès gratuit à un soutien psychologique pour les étudiants.