20 millions d'euros pour soutenir les communes wallonnes en matière de climat et d'énergie

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement wallon lance un appel à candidatures à destination des villes et des communes, afin de les soutenir dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans d'Actions pour l’Énergie durable et le Climat (PAEDC).

Pour un budget global de 20 millions d'euros, l'appel lancé vise à inciter les pouvoirs locaux à engager un(e) coordinateur(trice) en vue de piloter la réalisation, l'actualisation ou l'élaboration, les cas échéants, de ce plan d'actions dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires. Il entend également soutenir la réalisation de projets d'investissements et d'accompagnement ou de mobilisation des citoyens et des acteurs locaux.

Initiative européenne

Pour rappel, la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités locales dans la lutte contre les changements climatiques et la promotion de l'énergie durable. Elle fonctionne sur base de l'engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs européens de réductions d'émissions de CO2 (-55% à l'horizon 2030) à travers les mesures d'efficacité énergétique et de développement d'énergie renouvelable..

A l'heure actuelle, 170 communes wallonnes ont signé cette Convention des Maires et 154 communes disposent d'un PAEDC.