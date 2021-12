20 ans après l'euro : des milliards de francs belges encore en circulation

En Belgique, il est encore possible de venir avec ses francs belges au guichet de la BN. Sur simple présentation d’une carte d’identité, il vous sera remis l’équivalent de vos billets en euros. Mais attention, seuls les billets de 100 francs belges et plus sont repris. C’en est fini des billets de 20 et de 50 francs depuis 2004. Parmi ceux-ci, l’équivalent de 188 millions n’ont pas été échangés. Cela représente plus de 42% de l’ancienne devise en circulation avant 2022.

Les billets de 20 et de 50 francs ne sont plus échangeables. Pour les plus anciens, il reste le témoin de témoin de la Belgique d’avant les années 2000. Notre collègue Isabelle Huysen a fait une expérience amusante. Elle a demandé aux passants s’ils reconnaissaient ce billet. Et oui la plupart des plus de 20 ans le reconnaissent, même si les plus jeunes ne l’ont jamais utilisé. Aujourd’hui, ce billet vaut environ 50 centimes. Mais que pouvait-on acheter avec 20 euros ? Les réponses sont surprenantes. " Oh, à l’époque, on pouvait acheter beaucoup de choses, dit ce monsieur, on achetait son pain, son paquet de cigarettes… ".

Nostalgie quand tu nous tiens ! Vérification faite, en 2001, le pain ménage, soit un pain de 800 grammes coûte 58 francs belges ( 1,44 euros ). Le paquet de vingt cigarettes, 127 francs belges ( 3,15 euros ). Les Belges ne sont pas les seuls à croire que la venue de l’euro a fait flamber les prix. Dès l’introduction de l’euro, les Allemands, viscéralement attachés au Mark, surnomment l’euro le " teuro ", en référence à teuer, qui veut dire cher en allemand.