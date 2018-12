1ère conférence de presse de la nouvelle équipe Michel: ses trois priorités sont l'économie, la sécurité et le climat

Le Premier ministre, seul à s'exprimer durant la conférence, déclare que son nouveau gouvernement a trois priorités:

En premier lieu, il compte, dit-il, renforcer le pouvoir d’achat et la politique socio-économique. Il évoque notamment le pacte d’investissement et le Brexit : "C’est notre responsabilité de prendre des décisions sur ces sujets."

La deuxième priorité concerne la sécurité et la justice.

La troisième priorité concerne la politique climatique : "Les citoyens ont envoyé un signal fort dimanche dernier. Nous allons voir comment il est possible de mettre en place une stratégie climatique ambitieuse."

À l’écoute du Parlement et des partenaires sociaux

Charles Michel souhaite aussi une collaboration constructive avec le Parlement : "Notre objectif est de prendre les contacts et consultations nécessaires avec le Parlement." Il va prendre contact avec les responsables du Parlement pour convenir des modalités de ces consultations. Il donnera plus de détails prochainement sur cette collaboration. Mais il invite le parlement à "faire preuve de responsabilité, tant dans le chef du gouvernement et du parlement".

Il veut également être à l’écoute des partenaires sociaux pour leur "présenter et leur expliquer" le programme du gouvernement.

Enfin, le Premier ministre remercie également l’ensemble des ministres et secrétaires d’État de la N-VA qui ont "bien travaillé"... "Je veux dire, au nom de l’ensemble de mes collègues l’appréciation du travail qui a été réalisé ensemble pendant 4 ans et demi." Tout en précisant son souhait que "les différentes passassions de pouvoir (entre les ministres) se passent de la manière la plus harmonieuses possible."