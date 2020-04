1er mai digital : une fête du travail confinée, derrière les écrans

Oubliez les barbecues, les bars et les soirées sous chapiteaux. En raison de la crise sanitaire, et de l’interdiction d’organiser de grands rassemblements populaires, ce 1er mai n’aura pas ses habituels accents festifs.

Une tradition sera néanmoins respectée: les discours. Les leaders syndicaux et politiques s'exprimeront exceptionnellement en ligne, généralement sur des plateformes digitales comme Facebook ou Youtube.

La FGTB a déjà commencé à alimenter un site créé spécialement pour l’occasion, "Place de la solidarité", avec les vidéos postées par ses différentes centrales professionnelles. Dans l'une d'elles, le secrétaire général de la FGTB wallonne, Thierry Bodson, feint de s'interroger sur l'après-coronavirus, dans un langage fleuri: "On recommence tout comme avant ou on leur dit merde ?"

Ce jeudi soir, le PS rassemblera déjà ses différentes fédérations sur la toile. Et le PTB, auquel s’associera le président de la FGTB Robert Vertenueil, mettra à l’honneur les "héros qui font tourner la société", les travailleurs restés sur le pont depuis le début de la crise.

Vendredi 1er mai, à 11 heures, avalanches de discours. Sur la thématique "Loin des yeux, près du cœur", le PS sera en mode "action commune", avec aux côtés du président Paul Magnette, le secrétaire général de Solidaris Jean-Pascal Labille et (encore) le président de la FGTB Robert Vertenueil. "La crise a mis en lumière les failles du système économique actuel. Osons ensemble les bases d’un monde plus juste, plus solidaire et plus durable", indique le parti socialiste sur son invitation.

Raoul Hedebouw s’exprimera à nouveau du côté du PTB. Et au MR, le président Georges-Louis Bouchez prendra la parole en compagnie de la Première ministre Sophie Wilmès, pour rendre hommage "à celles et ceux qui se battent au quotidien pour préserver notre santé, assurer notre sécurité, et permettre à notre société de fonctionner" et pour mettre en évidence les mesures de crise prises par les différents gouvernements auquel le parti est associé.

Enfin, à 14 heures, Ecolo organise une table ronde autour de ses coprésidents, avec la volonté de mettre particulièrement en avant des femmes, des travailleuses de terrain, des "héroïnes des premières lignes médicales".