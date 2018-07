160 secouristes de la Croix-Rouge mobilisés pour le 8e de finale Belgique-Japon

Cent soixante secouristes de la Croix-Rouge seront mobilisés lundi soir à l'occasion du match de huitième de finale de la Coupe du monde Belgique-Japon, indique lundi la Croix-Rouge, qui sur les 19 sites où elle a installé un poste de soins à l'occasion du Mondial 2018, compte près de 600 interventions essentiellement liées à la chaleur, à l'alcool et aux chutes, depuis le début de la compétition.

Six communes bruxelloises ont installé des écrans géants et font appel à la Croix-Rouge. Le public a ainsi l'occasion de visionner les matches sur écrans géants place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre, place du Miroir à Jette, au stade Edmond Machtens à Molenbeek, au stade des Trois Tilleuls à Watermael-Boitsfort, place Andrée Payfa-Fosseprez à Auderghem et au stade Volta à Ixelles. Lors de chaque match, la Croix-Rouge installe un poste de soins parfois complété par des équipes d'intervention et/ou une ambulance. Une soixantaine de secouristes sont à chaque fois mobilisés.

Par ailleurs, une centaine secouristes de la Croix-Rouge sont également présents lors des matches retransmis sur écrans géants à Mouscron, Tournai, Seneffe, Binche, Frasnes-lez-Gosselies, Charleroi, La Louvière, Mons, Gerpinnes, Messancy, Arlon et Liège.