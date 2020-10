154 millions d'euros pour les entreprises et indépendants, mise en place de tests salivaires : voici les nouvelles mesures prises en Wallonie

Le gouvernement wallon a décidé de débloquer 154,4 millions d'euros supplémentaires pour les secteurs touchés par la crise. 81,6 millions sont destinés au soutien de l'Horeca avec des indemnités prévues allant de 3000 euros à 9000 euros. 72,8 millions sont alloués à un soutien renforcé pour les autres secteurs lourdement impactés comme l' événementiel, les voyagistes et les ambulants.

Pour soutenir le secteur de la santé, le gouvernement wallon compte investir dans l'achat de tests salivaires "gargarisme". Quatre villages de dépistage seront ouverts et un renfort est prévu pour le personnel des centres de dépistage.

Tout le personnel des maisons de repos sera testé avec ces tests salivaires toutes les semaines. Selon Elio Di Rupo : "La situation y est particulièrement occupante". S'il y a des cas positifs au sein de ces maisons de repos, les résidents seront ensuite testés via un test PCR. "Le but est de savoir le plus rapidement possible s'il y a un début de foyer et d'éviter que les personnes à risque ne se retrouvent dans des situations très graves". Actuellement, selon la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, il y a 50 foyers de contamination dans les 600 maisons de repos de Wallonie.

Les médecins généralistes pourront quant à eux compter sur de l'aide administrative et en secrétariat.

Le ministre-président du gouvernement wallon, Elio Di Rupo, s'est par ailleurs dit favorable à un élargissement des pouvoirs spéciaux pour les régions et précise, sans nommer le mot "reconfinement", qu'il faut "des mesures plus strictes" pour endiguer la propagation du virus dans notre pays.