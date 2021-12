15 ans après Bye-bye Belgium : les coulisses d’une émission toujours controversée

Dans L’Histoire Continue, nous vous racontons les coulisses de cette soirée toujours controversée aujourd’hui. Nous croisons aussi les avis de deux journalistes de la RTBF qui travaillaient ce jour-là. Pierre Marlet soutenait le projet et était coordinateur de Bye Bye Belgium. Hervé De Ghellinck était rédacteur en chef politique au JT et s’était opposé à l’idée.

Quinze ans plus tard, pas mal de questions se posent encore. La RTBF a-t-elle brisé la confiance avec son public ? La RTBF a-t-elle atteint ses objectifs ? Y avait-il autre chose qu’un coup médiatique derrière Bye Bye Belgium ? Et puis, bien sûr, est-ce que le documentaire a eu raison sur le fond ? Le pays est-il vraiment au bord de la scission ?

L’idée de la chaîne publique était de susciter le débat, de réveiller le public francophone par rapport à un risque qu’il ne prendrait pas suffisamment en compte: les volontés séparatistes des nationalistes flamands. Le contexte, c’est celui de l’élection d’un nombre record de députés du Vlaams Belang à la Chambre. C’est aussi celui de la création de la N-VA et du manifeste "In de Warande", dans lequel un groupe de grands patrons flamands appellent à l’indépendance.

"Faire un coup"

"C’était une idée du réalisateur Philippe Dutilleul, explique Pierre Marlet. Il voulait réaliser un faux journal sur l’indépendance de la Flandre. Dès le départ il considérait que pour avoir de l’impact il fallait prendre le public par surprise. Il considérait que le débat sur l’avenir de la Belgique existait dans les cercles fermés de la politique mais pas au sein du grand public."

Hervé de Ghellinck est tout de suite mis au courant du projet. Il n’a pas la même lecture des intentions de Philippe Dutilleul et de la RTBF. "On m’a expliqué le but : on va faire un coup, un buzz. Il faut savoir que les audiences du JT étaient en baisse. Depuis le 11 septembre où nous avions pris l’antenne après RTL, nos audiences s’effondraient presque aussi vite que les tours jumelles. On voulait donc marquer le coup en haut lieu, faire comme dans la guerre des Mondes d'Orson Welles. Je leur ai dit : on ne peut pas faire ça, jamais je ne jouerais dans cette pièce !"

Le bandeau "Ceci est une fiction"

Le projet avance, malgré les réserves d’Hervé de Ghellinck. Le 13 décembre, après 30 minutes de fausse émission spéciale, de nombreux Belges croient que leur pays est en train de s’effondrer en direct. Les téléphones s’agitent, la direction de la RTBF se résout à mettre clairement un bandeau où il est marqué : "Ceci est une fiction".

"Il était prévu de mettre ce bandeau en cas de coup dur. Nous ne pensions pas devoir l’utiliser, se souvient Pierre Marlet. Et pourtant, après 36 minutes, nous avons dû nous y résoudre. Durant toute l’opération il y avait une tension entre ceux qui voulaient mettre plus de marqueurs pour éviter de tromper le téléspectateur et ceux qui voulaient assurer le plus grand effet de surprise possible. Après coup, est-ce que le curseur a été correctement placé ? Vu l’émotion suscitée, peut-être pas."

Ce fut le jour le plus dur de ma carrière

Pour Hervé de Ghellinck, le bandeau aurait dû être présent dès le début. "Ce soir-là, j’étais en colère. Le central téléphonique de la RTBF saturait de gens en panique. Je suis rentré chez moi, en train. A la gare Schuman j’ai croisé des gens paniqués. Je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier. Ce n’est en tout cas pas pour tromper les gens. J’étais à deux doigts d’envoyer un SMS de démission. Ce fut le jour le plus dur de ma carrière."

Un documentaire visionnaire ?

Si la forme du documentaire suscite la controverse, le fond fut aussi très discuté. La Belgique était-elle réellement au bord de l’implosion ? Les nationalistes flamands constituaient-ils une menace à ce point importante ?

Pour Hervé de Ghellinck, "Il n’y avait pas besoin de tromper les gens de manière complotiste. Le Parlement flamand qui se réunit la nuit pour frapper les francophones dans le dos, cela relève de l’imaginaire du complot. Ça ne correspondait pas à la réalité de l’évolution des revendications nationalistes flamandes. Depuis 1999, une majorité parlementaire avait voté des résolutions au Parlement flamand. On savait ce qu’ils voulaient. Ils ne s’en cachaient pas et leurs revendications n’avaient d’ailleurs rien d’illégitime."

Pierre Marlet n’est pas du tout d’accord. "On a vu en Espagne que le Parlement catalan a déclaré unilatéralement son indépendance dans un scénario un peu comparable. Chez nous, il n’y a jamais eu autant de députés séparatistes au Parlement, analyse-t-il. Quinze ans après on se dit que cette émission n’était pas totalement à côté de la plaque. Mais l’émission ne se résume pas au Roi qui claque la porte du Palais. Il y avait du fond. Toute une série d’éléments qui étaient largement ignorés ont été expliqués. Je ne savais pas par exemple que des nationalistes flamands de différents bords se réunissaient fréquemment pour évoquer la fin de la Belgique. Il ne faut pas oublier aussi qu’un débat suivait l’émission. Il a réuni 300.000 personnes qui se sont intéressées au problème. Jamais nous n’aurions pu attirer l’attention sans cette fausse émission spéciale."

Une RTBF décrédibilisée ?

En osant ce qu’aucune télévision au monde n’a osé, la RTBF a-t-elle perdu ou gagné dans sa relation avec le public francophone ?

Pour Hervé de Ghellinck, quand on est une institution, on ne peut pas tout oser. "Je trouve ça un peu prétentieux d’infliger une vérité au public comme venant d’un Politburo. Or on sait que ce n’était pas la vérité et que la réalité était beaucoup plus nuancée que ce qu’a montré Bye Bye Belgium."

Pour Pierre Marlet, "la RTBF a gagné en audace et en crédibilité. Le message c’était : 'Nous osons faire quelque chose comme ça, en toute indépendance. Et on en assume les conséquences'".