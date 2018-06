14.000 euros récoltés sur internet pour Sprotje, un chat brûlé et maltraité à Courtrai

L'opération de crowdfunding lancée sur internet pour venir en aide au chaton Sprotje, brûlé et maltraité à Courtrai, a permis de récolter 14.000 euros, indiquent mercredi les responsables de l'opération. Ce montant est bien plus élevé que les soins nécessaires prodigués au chat et le vétérinaire a décidé de reverser 11.000 euros à 10 asbl qui viennent en aide aux animaux.

La semaine dernière, Sprotje avait été conduit chez un vétérinaire avec des graves brûlures et des saignements. Le chaton avait été malmené par son propriétaire qui l'avait utilisé comme ballon de football et l'avait mis dans un four durant un quart d'heure.

Lorsque l'opération de récolte de fonds a été lancée, il s'est vite avéré qu'il y aurait trop d'argent pour venir en aide au seul chat. Dès lors, 11.000 euros ont été reversés à des associations venant en aide aux animaux. "Le reste de l'argent sera utilisé pour la procédure juridique contre l'auteur des faits", a commenté Valérie Huvaere, du cabinet du vétérinaire qui soigne le chaton.

Tout le côté gauche du chat a été brûlé

"Il a fallu un peu plus d'argent pour les soins du chat car ses problèmes étaient plus intenses que prévu. Tout le côté gauche du chat a été brûlé. Mais, il mange bien et n'est plus en danger de mort", explique Mme Huvaere.

Beaucoup de gens ont demandé d'adopter Sprotje. Quelques familles d'adoption ont été retenues par les soigneurs. "Nous conseillons aux gens de visiter un refuge. Il y a plein de 'Sprotjes' qui ne demandent qu'à être adoptés."

La récole de fonds se poursuit et plusieurs asbl sont sur une liste de réserve.