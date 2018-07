13% des jeunes Belges ne veulent pas d'enfant: un pourcentage largement supérieur à la moyenne européenne

Plus d'un Belge sur 10 âgé entre 25 et 35 ans ne veut pas d'enfant, selon une étude menée auprès de près de 2.000 personnes par la VUB. L'envie d'enfant est encore moins présente chez les hommes de cette tranche d'âge (16% à ne pas en vouloir) que chez les femmes (11%).

Les chercheurs ont interrogé 1.951 Belges âgés entre 25 et 35 ans pour parvenir à tirer leurs conclusions. Selon celles-ci, 13% de cette catégorie de la population ne veut pas d'enfant. C'est largement plus que la moyenne européenne: seulement 7% des hommes et 5% des femmes de ces âges-là ne souhaitent pas prolonger leur lignée.

En Belgique, différents facteurs jouent un rôle, selon l'enquête. Par exemple, 20% des personnes peu qualifiées disent ne pas vouloir d'enfant, contre seulement 11% des détenteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les Belges ayant des carrières qu'ils considèrent comme "très importantes" sont aussi moins convaincus (18%) que ceux pour qui elle ont moins d'importance (9%). Enfin, la situation relationnelle joue également un rôle: parmi les célibataires lors de l'enquête 25% disent ne pas envisager d'enfant, soit quatre fois plus que leurs concitoyens installés dans une relation de couple.

"L'enquête démontre que les enfants ne sont pas toujours un choix tout à fait volontaire", selon un des chercheurs. "Les facteurs environnants sont décisifs (...) Si les conditions sont optimales, seuls 6% des jeunes Belges ne voudraient pas d'enfant."