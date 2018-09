13.000 militants N-VA réunis à Plopsaland pour une journée familiale

La N-VA organisait aujourd'hui sa journée annuelle des familles. Elle a lieu dans le parc d'attraction de Plopsaland, sold out quelques semaines avant l’événement.

Schild en vrienden dans les têtes

Depuis une dizaine de jours, ce groupe d'extrême droite agite la Flandre. Une dizaine de candidats N-VA ayant des liens avec "Schild en Vrienden" se sont retirés des listes électorales. Du côté des sympathisants, la question gène ou agace. Beaucoup expliquent ne rien avoir à faire avec "ce groupe raciste". Les cadres du parti se dissocient également du mouvement.

Nous sommes une famille chaleureuse portée par l'amitié

Pendant son discours, Bart de Wever ne fera pas de mention directe du groupe mais il rappelle que le parti est ouvert et que tout le monde peut s'y retrouver. "C'est un parti qui fait preuve de compassion et de solidarité réciproque. Nous sommes une famille chaleureuse portée par l'amitié et un idéal commun" ajoute le bourgmestre d'Anvers.