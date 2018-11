11 000 ouvriers et artistes n'ont plus qu'un mois pour réclamer leur pécule de vacances 2016

Onze mille travailleurs affiliés à l'ONVA (l'Office national des vacances annuelles) n'ont jamais réclamé leur pécule de vacances 2016, portant sur l'année de travail 2015. Il s'agit d'artistes non indépendants et d'ouvriers. S'ils ne se manifestent pas d'ici fin 2018, ce montant leur échappera définitivement.

Des travailleurs dont on perd la trace

Dans un communiqué, l'ONVA explique avoir envoyé plusieurs courriers de relance à l'égard de ces retardataires. Le problème est pourtant simple à régler. On leur demande de communiquer à la caisse de vacances leur numéro de compte bancaire. Il leur reste un mois pour réagir. S'ils ne le font pas avant le 31 décembre prochain, ces travailleurs risquent de perdre ce pécule.

Distraction, paresse ou phobie administrative ? La raison de ce manquement est plutôt à chercher du côté des travailleurs mobiles, nous dit-on à l'ONVA. En changeant de boulot, certains changent de caisse de vacances et on en perd la trace. D'autres viennent de l'étranger, travaillent en Belgique un certain temps et puis retournent dans leur pays d'origine sans faire valoir tous leurs droits.

Dernière chance

Si vous faites partie des 10 000 personnes concernées, vous pouvez régulariser votre situation par courrier, par téléphone au 02 627 97 65 ou via le site internet www.onva.fgov.be

Il existe plusieurs caisses de vacances pour les ouvriers. L'ONVA est la plus plus grande structure. Les employés ne doivent pas passer par ces organismes. Pour eux, le droit aux vacances est établi par l'employeur.

Ce phénomène n'est pas une première. Chaque année, des milliers de travailleurs ne réclament pas ce pécule qui leur est dû.