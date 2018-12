1000 gilets jaunes, 450 arrestations: revivez cette journée bruxelloise sous haute tension

Mille manifestants, 400 arrestations administratives. Voici le bilan des manifestations du mouvement des "gilets jaunes" qui se sont déroulées ce samedi dans la capitale. Les personne interpellées l'ont essentiellement été pour détention d'objets prohibés, en matinée, et pour jets de projectiles et rébellion envers les forces de l'ordre, dans l'après-midi. Retour sur cette journée mouvementée dans les rues de Bruxelles. Le Parquet a, de son côté, confirmé avoir procédé à 10 arrestations judiciaires.

Fouilles gare Centrale, plusieurs lignes de bus fortement perturbées

Des fouilles sont en cours à la gare Centrale de Bruxelles. - © Tous droits réservés

Des fouilles policières étaient organisées autour des grandes gares bruxelloises afin cueillir d'éventuels fauteurs de trouble à la source. Selon la SNCB, plusieurs trains ne s'arrêtaient pas non plus à la gare Centrale. "La zone de Bruxelles Capitale-Ixelles, les différentes zones de police de la région bruxelloise, la police fédérale et d'autres partenaires comme les pompiers, la Stib ou encore le service prévention de la Ville de Bruxelles, collaborent en bonne entente afin d'assurer le meilleur suivi possible", a expliqué Ilse Van De Keere, porte-parole de la police locale de Bruxelles. Elle a aussi précisé que l'objectif de la police était de garantir aux habitants, visiteurs et autres usagers de la ville un déroulement normal de leurs activités.