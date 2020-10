10 millions d’euros pour fournir des ordinateurs à 20.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles

Depuis mercredi, les élèves de l’enseignement secondaire doivent suivre les cours à distance. Cependant, tous n’ont pas la possibilité d’avoir un ordinateur à la maison. C’est la raison pour laquelle, dans l’urgence, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, réuni ce jeudi, prévoit de débloquer 10 millions d’euros pour permettre l’achat d’ordinateurs pour environ 20.000 élèves de la fédération.

Ce budget sera disponible pour l’achat de PC portable, de tour ou de tablette. Vu l’urgence de la situation, ce sont les écoles, ou plutôt leurs pouvoirs organisateurs, qui seront chargés d’acheter le matériel pour les élèves qui en ont besoin. A elles de passer commande et se faire rembourser ensuite par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les écoles mettront les ordinateurs achetés à disposition des élèves sous forme de prêt gratuit.

Pour acheter ce matériel, les écoles auront un cahier des charges à respecter. Le budget devrait être de maximum 500 euros par ordinateur. Il y aura aussi des critères en termes de taille d’écran et de compatibilité avec certains logiciels.

Quels élèves équiper et combien par écoles ?

Le plus difficile est de répartir ces dix millions d’euros entre les écoles. Quels doivent être les critères de répartition. A la base de la discussion au Conseil des ministres, il est envisagé que les écoles pourront équiper au maximum 5% des effectifs de l’établissement. Cependant, ce pourcentage pourrait s’avérer insuffisant pour certains établissements. Dans certaines zones ou dans certaines écoles fréquentées par un public moins favorisé, le pourcentage d’élèves ne disposant pas de matériel informatique à domicile est au-delà des 5%. Opèrera-t-on des glissements d’une école à une autre pour accorder plus de moyens à celles qui ont plus d’enfants sans accès à un ordinateur ? C’est l’objet des discussions.

En complément du budget de 10 millions d’euros prévu pour l’achat d’ordinateurs, le ministre-président wallon dégage aussi un budget pour du petit matériel informatique, comme des webcams.

Lors du premier confinement, en mars dernier, une enquête du Segec, le Secrétariat général de l’enseignement catholique, avait révélé qu’au moins 18%, des élèves n’avaient pas de lien informatique avec leur école. Depuis, le règne de la débrouille a prévalu dans certains établissements qui se sont mis à la recherche de matériel dans l’hypothèse d’une nouvelle fermeture des établissements ou ont pu compter sur des associations mettant à disposition du matériel.

Tout cela se fait en attendant la concrétisation de projets plus vastes et envisagés à plus long terme d’équiper tous les élèves de secondaire en matériel informatique. Mais là, on parle d’années avant la mise œuvre.