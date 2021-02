10 m2 de trop pour l’extension de la maison du roi Philippe sur l’Ile d’Yeu font bondir les habitants du coin

L’île d’Yeu, l’une des plus belles îles de France est aussi une des destinations préférées de la famille royale belge, qui y part régulièrement en vacances et y possède une résidence. C’est à côté de cette résidence que le Roi a souhaité construire une annexe. Le sujet vient de faire l’objet de discussions au conseil municipal de l’Ile d’Yeu, mardi 27 janvier. Patrice Bernard, membre du groupe M’Yeu Ensemble s’est fait le porte-voix des questions de certains habitants de l’île. "J’ai été interpellé plusieurs fois par des îliens qui me disent que c’est bizarre. Comment cela se fait qu’il y a une maison qui est en construction là-bas ? Ils sont en train de faire une deuxième extension, alors que dans les zones naturelles, on n’a le droit qu’à une extension mesurée de 30 m2 et pas 1 m2 de plus. Vous avez la Loi Littoral qui s’impose sur notre territoire et la Loi Littorale est très stricte", explique Patrice Bernard.