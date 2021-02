10 ans après la mort de Marie-Rose Morel : retour sur un événement qui a divisé les médias francophones et flamands

Le 8 février 2011, Marie-Rose Morel, ancienne politique N-VA passée au Vlaams Belang, meurt d’un cancer à l’âge de 38 ans. Dans le nord du pays, on pleurait la perte d’une héroïne de la lutte contre le cancer. Dans le sud, on s’offusquait de l’hommage accordé à cette " star de l’extrême droite ".

Marie-Rose Morel est décédée le 8 février 2011 à l’hôpital Sint-Augustinus de Wilrijk (Anvers) à l’âge de 38 ans. Cette ancienne miss Flandre commence sa carrière politique à la N-VA pour ensuite devenir parlementaire au Vlaams Belang.

Un an avant son décès, elle quitte le parti d’extrême droite, en froid avec la direction du parti dirigé à l’époque par Filip Dewinter, entre autres car elle n’avait pas eu de chance lors des dernières élections européennes et avait échoué à être élue à la vice-présidence du parti en novembre 2009.

Cette " Bekende Vlaming ", célébrité flamande, souffrait d’un cancer du col de l’utérus. Sur son site personnel, elle racontait presque quotidiennement sa pénible lutte contre la maladie et y ajoutait également ses pensées sur l’actu tout en avertissant : " Les textes ci-dessous sont indépendants de mon engagement politique et sont des réflexions strictement personnelles. Je ne souhaite pas mélanger mon " moi " politique et mon " moi " malade. "

Funérailles controversées

Le 14 février 2011, environ 2500 personnes s’étaient réunies à la cathédrale d’Anvers pour célébrer la mémoire de cette personnalité flamande. Des hommes politiques dont Léo Delcroix ancien ministre de Jean-Luc Dehaene, ou un Bart De Wever presque en larmes, assistaient aux obsèques.

Des pages entières dans les journaux flamands ont raconté sa vie. Une émotion qui n’a pas franchi la frontière linguistique. " En Wallonie, cette situation paraît inconcevable ", pouvait-on entendre au JT de la RTBF du jour des obsèques.