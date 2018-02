1,2 milliard pour les hôpitaux wallons, annonce M. Borsus

Le ministre-président wallon Willy Borsus a annoncé vendredi le déblocage d'un budget d'1,2 milliard d'euros sur cinq ans dans le cadre d'un appel à projet destiné au secteur hospitalier.

Présent à Marche-en-Famenne pour le début des travaux d'agrandissement de l'hôpital Princesse Paola, M. Borsus (MR) est revenu sur la réorganisation des mécanismes de financement du secteur hospitalier opérée dans le cadre de la 6ème réforme de l'État.

"La politique en la matière reposera sur trois grand principes: favoriser le déploiement rationnel du secteur hospitalier et soutenir les synergies inter-hôpitaux, offrir des pôles d'excellence avec une équipement de pointe, et veiller à la soutenabilité financière des investissements via une trajectoire budgétaire maitrisée", a-t-il rappelé.

Appel à projet

"Le prochain grand rendez-vous consistera en un appel à projet permettant à chaque institution hospitalière d'exprimer ses préoccupations et ses besoins", a ajouté M. Borsus.

Le budget réservé dans le cadre de cet appel à projet s'élève à 1,2 milliard d'euros sur une période 5 ans. Le projet d'arrêté ministériel vient de recevoir l'avis positif de la Commission wallonne de la Santé, selon le ministre wallon René Collin (cdH). Son analyse se poursuit devant le Conseil d'État, dont l'avis est attendu pour le 20 février.

Les candidats disposeront de 60 jours pour introduire un dossier à compter du lancement de l'appel à projet, prévu pour le printemps. Les résultats devraient être connus début 2019.