Zakia Khattabi (Ecolo) : « Ecolo sort quand même gagnant »

« Ce qui est clair c’est que les sondages se sont trompés mais Ecolo a gagné », s’est réjoui la co-présidente bruxelloise du parti vert. Elle souligne que les autres partis se réjouissent d’avoir « limité la casse » tandis que sa formation peut selon elle, se féliciter « d’améliorer nettement le score de 2014 ». « C’est l’objectif qu’on s’était donné », précise-t-elle, tout en affirmant rester « prudente ».

Alors que beaucoup affirmaient que Ecolo sortirait vainqueur des élections en région bruxelloise, les premières estimations se montrent beaucoup plus pessimistes. Est-ce une déconvenue ? « Je n’ai jamais eu le nez sur la première place », répond Zakia Khattabi. « Notre objectif était de renforcer Ecolo pour monter en majorité. Le pari est gagné, je vois que nous sommes la seule famille politique francophone à augmenter son score. Je retiens les scores de 2014 et ce qui semble être un renforcement pour le moins conséquent. »

En Flandre, c’est par contre le Vlaams Belang qui tire toutes les estimations avec, dans certaines circonscriptions, de véritables bonds en avant, selon les premiers résultats. Des chiffres « inquiétants » selon la co-présidente des Verts. « On va devoir en tirer des leçons, certains plus que d’autres », réagit-elle. « C’est aussi le bilan de Charles Michel. Aujourd’hui on paye cash le résultat de la libération de la parole au plus haut niveau de l’état », affirme Zakia Khattabi, profitant du micro tendu par la RTBF pour tacler une fois de plus les libéraux.