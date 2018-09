C’est une personnalité rare du cinéma francophone. 33 ans de carrière, plus de 80 films drôles et sérieux, sans oublier les célèbres Deschiens au théâtre et à la télévision. Yolande Moreau est de passage à Bruxelles pour la sortie du film " I feel good " aux côtés de Jean Dujardin. Elle joue pour nous le jeu de l’instantané, et c’est un véritable plaisir.