Y aura-t-il bientôt un Netflix "made in Vlaanderen" ?

Les télévisions flamandes vont-elles bientôt réunir leurs forces pour créer une sorte de Netflix flamand? L’idée a été lancée il y a dix jours, et a été globalement bien accueillie par les chaînes privées et publique du nord du pays.

C’est le groupe Medialaan, propriétaire notamment de la chaîne VTM, qui est à l’origine de cette proposition. L’objectif est de contrer Netflix et les autres grands acteurs du monde du streaming, face auxquels le secteur de la télévision éprouve de grandes difficultés. Aujourd’hui en Flandre, seulement 4% des 15-35 ans optent encore pour la télé comme écran du quotidien. Le nombre de personnes qui coupent la télédistribution en faveur d’une offre en ligne ne cesse d’augmenter. Et parallèlement, la production de séries coûte toujours plus cher, tout en rapportant de moins en moins aux grandes chaînes. Un "Netflix flamand" pourrait donc être la formule miracle. Une formule "envisageable" pour SBS et la VRT, les deux autres grands groupes audiovisuels du nord du pays. Le service proposerait de rassembler l’ensemble de la fiction flamande, qui serait complétée par des films et des séries venus de l’étranger.

L’idée semble ambitieuse, elle n’est toutefois pas nouvelle, puisque fin juillet, la CEO de Proximus, Dominique Leroy, annonçait vouloir également travailler sur l’élaboration d’un Netflix belge. Sauf que ses projets sont encore trop "vagues" aux yeux des patrons de Medialaan, qui ont décidé de prendre les devants, voire même de prendre les rênes, en limitant l’expérience aux seuls médias flamands. C’est sans doute moins compliqué à mettre en place, et puis les Flamands restent très friands de leurs propres productions (qui sont, il faut le dire, de très bonne qualité dernièrement). Un problème toutefois: ce choix stratégique restreint aussi la taille du marché.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul obstacle auquel le projet risque d’être confronté. Plusieurs questions se posent: quelle est finalement l’utilité d’un tel service de streaming alors que les programmes sont déjà accessibles sur les sites de chacune des chaînes ? Comment ces dernières se partageront-elles les bénéfices? Qui dirigera la plateforme? Qui aura accès aux précieuses données des utilisateurs? Que fait-on des droits de diffusion? Et puis surtout: a-t-on suffisamment de contenu pour faire le poids face à Netflix ? Le géant américain, qui diffuse déjà une belle sélection de séries flamandes, a annoncé un investissement d’1 milliard d’euro dans les productions européennes. La toute première création originale de Netflix en néerlandais est d’ailleurs prévue pour 2019. Bref, les différents groupes audiovisuels flamands vont devoir mettre la barre très haut, tout en parvenant à faire confiance à leurs principaux concurrents pour aboutir à une alliance fructueuse et efficace. Car, comme le dit très justement l’expert en technologie numérique, Frederik De Bosschere, "se partager le gâteau n’est jamais très agréable, mais le perdre l’est encore moins".