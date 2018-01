Willy Borsus: "Ma préférence va au cdH"

La Région wallonne, Willy Borsus (MR) n’y pensait pas forcément en se rasant. Mais voilà Benoît Lutgen, le président du cdH, a décidé le 19 juin dernier de rebattre les cartes. Exit le PS, et bienvenue le MR. Du coup, depuis le 28 juillet, avec son air bonhomme, Willy Borsus dirige le gouvernement wallon. Et avec un certain bonheur, semble-t-il. Le ministre président est satisfait de son nouveau partenaire humaniste. Malgré un cdH pas très vaillant dans les sondages, Willy Borsus espère bien rempiler en 2019, avec - dit-il - de préférence le cdH. "Car le climat est bon et notre travaille intense". Au niveau fédéral, la bonne entente semble également régner avec la N-VA. Et si l'on rappelle au MR qu'il a pourtant dit qu'il ne gouvernerait jamais avec la N-VA, "oui, c'est vrai mais il y a un fait très important, la N-VA a abandonné son programme communautaire".

Le Plan Marshall a vécu

En attendant, à la tête de la Région wallonne, Willy Borsus n'est pas peu fier de présenter un "plan wallon d'investissement" : 5 milliards sur la prochaine législature (de 2019 à 2024), avec des approches qui se veulent très différentes de celles du Plan Marshall. "Par exemple, et le ministre de l'Economie, Pierre-Yves Jeholet, va bientôt l'annoncer, nous allons proposer des incitants financiers pour encourager des personnes à se former dans des métiers en pénurie". Willy Borsus qui estime que désormais le Plan Marshall a vécu. "Nous allons maintenant investir dans ce qui est prioritaires : innovation, pôles de compétitivité, recherche, formation..."

Willy Borsus n'oublie pas le portefeuille fédéral, le ministère des Indépendants et des PME (petites et moyennes entreprises) qu'il a quitté pour la Wallonie. Il a bien entendu les critiques du syndicat national des indépendants sur la réforme de l'impôt des sociétés votée fin 2017. Alors est-ce que les libéraux, défenseurs des indépendants, ne se sont pas tirés une balle dans le pied avec cette réforme? Willy Borsus souligne que l'UCM n'a critiqué qu'une seule disposition du dispositif "qui peut faire l'objet d'une ré-évaluation. Pour le reste, je signale qu'avec cette réforme les PME paieront à l'avenir 20% d'impôt..."

On ne plie pas sur le tronc commun

Sur le tronc commun (matière commune sur les trois premières années de secondaire), un des piliers du Pacte pour un enseignement d'excellence, Willy Borsus ne plie pas, au contraire, il persiste et signe : "je ne changerais pas d'avis, l'allongement du tronc commun est une erreur. Un jeune de quinze ans qui veut se former dans un métier qualifiant doit pouvoir le faire. Après, personne ne dit qu'en choisissant à quinze ans il sera lié pour toute la vie à un métier...". Une pierre dans le jardin de l'actuelle ministre de l'Education, la cdH Marie-Martine Schyns, et qui promet si d'aventure le duo MR-cdH se retrouve à la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la prochaine législature.

Pas de liste commune

Mais avant 2019, il y a 2018 et les élections communales. A l'inverse de Charles Michel à Wavre, Willy Borsus sera bien tête-de-liste à Marche-en-Famenne, "et si je suis élu, je serais bourgmestre empêché tant que je resterais ministre-président". Willy Borsus qui salue aussi la liste d'ouverture de Georges-Louis Bouchez (MR) à Mons, "une démarche intéressante". Pour mémoire, Opaline Meunier, cdh à Mons, a rejoint la liste du MR Georges-Louis Bouchez. Mais Willy Borsus ne se voit pas faire liste commune avec René Collin (cdH) à Marche."Je suis pour l'ouverture, mais chacun sa liste".