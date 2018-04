We don't need no education

Matt Bevin, le gouverneur républicain conservateur du Kentucky, a pété les plombs l’autre jour. Des milliers de professeurs de son état avaient cessé le travail, forçant ainsi un grand nombre d’écoles à fermer pour la journée, pour protester contre son opposition à un financement accru pour l’enseignement. Et Bevin a asséné cette accusation extrêmement bizarre : "Je vous garantis que quelque part dans le Kentucky, aujourd’hui, un enfant qui avait été laissé à la maison parce que personne ne pouvait le garder a été victime d’une agression sexuelle".

Il s’est ensuite excusé. Mais son débordement délirant vient de loin : sur le plan de l’état et local, l’obsession des conservateurs avec les baisses d’impôts a forcé le parti républicain à se lancer dans ce qui s’apparente à une guerre contre l’éducation, et notamment une guerre contre les enseignants. Cette guerre est la raison pour laquelle nous assistons à des grèves d’enseignants dans de multiples états. Et des gens comme Bevin ont beaucoup de mal à se faire à la réalité qu’ils ont créée.

Afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, il faut que vous sachiez ce que le gouvernement américain fait avec votre argent.

Comme le veut le vieil adage, le gouvernement fédéral, c’est en gros, une compagnie d’assurance avec une armée : les dépenses non liées à la défense sont majoritairement pour la Sécurité Sociale, Medicare et Medicaid. Au contraire, les gouvernements des états et locaux sont, en gros, des territoires scolaires avec des postes de police. Plus de la moitié des employés locaux et des états sont dans le système éducatif ; les services de protection tels que la police et les pompiers représentent quasiment tout le reste.

Que se passe-t-il donc lorsque les conservateurs les plus durs prennent les rênes d’un état, comme cela a été le cas un peu partout dans le pays après la vague du Tea Party en 2010 ? C’est quasiment systématique, ils font tout pour obtenir des baisses d’impôts. La plupart du temps, ces baisses d’impôts sont vendues avec la promesse que des impôts plus faibles vont permettre de donner un gigantesque coup de fouet à l’économie de l’état. Pourtant, cette promesse n’est jamais – et je dis bien jamais – tenue ; cette croyance perpétuelle de la droite en une récompense magique des baisses d’impôts, voilà bien le triomphe de l’idéologie sur des preuves éclatantes attestant du contraire.

Ce que font les baisses d’impôts, bien au contraire, c’est de réduire fortement les recettes fiscales, faisant des ravages dans les finances de l’état. Car une grande majorité des états ont l’obligation, par la loi, d’équilibrer leurs budgets. Cela signifie que lorsque les recettes fiscales plongent, les conservateurs qui dirigent un grand nombre d’états ne peuvent pas faire ce que Trump et ses alliés au Congrès font sur le plan fédéral – c’est-à-dire simplement laisser gonfler les déficits budgétaires. A la place, ils doivent sabrer leurs dépenses. Et étant donnée la place centrale de l’éducation dans les budgets locaux et les budgets des états, cela place donc les enseignants au cœur de la cible.

Après tout, comment les gouvernements peuvent-ils économiser sur l’éducation ? Ils peuvent réduire le nombre d’enseignants, mais cela signifie des classes plus chargées, ce qui indignera les parents. Ils peuvent, et ils l’ont déjà fait, sabrer des programmes pour les élèves à besoins spécifiques, mais même si l’on met de côté la cruauté, cela ne fait économiser que quelques bouts de chandelle. L’on peut dire la même chose de ces mesures censées faire économiser de l’argent, comme le fait de négliger l’entretien des écoles ainsi que le pinaillage sur des fournitures scolaires, ce qui fait qu’un très grand nombre d’enseignants finissent par payer de leur poche le matériel manquant dû aux budgets insuffisants.

Et donc ce qu’ont surtout fait les gouvernements des états, c’est presser les enseignants comme des citrons.

Il est bien entendu qu’enseigner à des élèves n’a jamais été un moyen de devenir riche. Par contre, être enseignant, c’était l’assurance d’être fermement ancré dans la classe moyenne, avec un salaire décent et des avantages. Pourtant, dans une grande partie du pays, ce n’est plus le cas.

Sur le plan national, ce que gagnent les enseignants des écoles publiques est tombé bien derrière l’inflation depuis le milieu des années 1990, et encore plus loin des revenus des employés auxquels on peut les comparer. Aujourd’hui, les enseignants gagnent 23% de moins que les autres diplômés de l’enseignement supérieur. Mais cette moyenne nationale est trompeuse : le salaire des enseignants est à la hausse dans certains gros états comme New York et la Californie, mais il est très en baisse dans un grand nombre d’états de droite.

Dans le même temps, les avantages des enseignants sont de pire en pire. Les enseignants ont notamment à payer une part toujours plus importante pour les premiums de leur assurance santé, un fardeau très important alors que leur salaire net baisse en même temps.

Nous nous retrouvons donc avec une nation dans laquelle les enseignants, ces gens sur lesquels nous comptons pour préparer nos enfants à leur avenir, commencent à penser qu’ils font partie de ces pauvres qui travaillent, incapables de joindre les deux bouts à moins de prendre un deuxième emploi. Et ils n’en peuvent plus.

Ce qui nous ramène au "pétage de plomb" de Bevin.

L’une des façons d’envisager ce qui se passe aujourd’hui dans un grand nombre d’états, c’est que le retour de bâton anti Obama, ajouté au tribalisme grandissant de la politique américaine, a mis un certain nombre d’états dans les mains d’idéologues d’extrême droite. Ces idéologues croyaient réellement qu’ils pourraient laisser libre cours à leur utopie libertaire, faite de faibles impôts et d’une infime participation du gouvernement.

Comme l’on s’en doutait, ils n’ont pas réussi.

Pendant un moment ils ont réussi à contourner certaines conséquences de leur échec en faisant retomber les coûts sur les employés des secteurs publics, notamment les enseignants. Mais cette stratégie a atteint ses limites.

Et donc ?

Eh bien certains républicains se sont avérés prêts à apprendre de leurs erreurs, à revenir sur les baisses d’impôts et à restaurer le financement du système éducatif. Mais ils sont encore trop nombreux à réagir comme l’a fait Bevin : plutôt que d’admettre, même implicitement, qu’ils se sont trompés, ils s’énervent, de manière de moins en moins contrôlée, contre les victimes de leurs mesures.