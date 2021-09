Wallonie, Bruxelles : l’improvisation sanitaire

Ce 28 septembre 2021, les embouteillages routiers sur l’ensemble du réseau belge retrouvaient le niveau d’avant mars 2020. Cela résonnerait comme un retour à l’avant-Covid si l’actualité ne venait contredire ce premier constat. La Wallonie et Bruxelles essentiellement en sont toujours à gérer la pandémie. Un an et demi, plus tard cela sent encore l’improvisation…

Le pass ! Quel pass ?

Tout au long de la crise sanitaire, partis politiques et les différents gouvernements ont régulièrement divergé sur la marche à suivre. Le duo De Croo-Vandenbroucke est finalement parvenu tant que faire se peut, à maintenir sa ligne. Mais on savait également que c’est le succès (ou pas) de la vaccination qui consacrerait un progressif retour " à la normale ".

La transition devait notamment s’effectuer via un passeport sanitaire. Ce " sauf-conduit pour vacciné " provoquera un nouveau débat idéologique, jusqu’à son intitulé. Voilà donc au printemps, le Covid Safe Ticket (CST), dont le Premier Ministre ne voyait pas l’utilisation au-delà de la fin septembre. De son côté, le président du MR n’entendait pas passer dans une société du passeport sanitaire qui réglerait nos comportements. A l’automne, la réalité est différente et même variable suivant les régions. La course à la vaccination consacre ses lauréats.

L’échec politique bruxellois

La Belgique figure parmi les meilleurs élèves mondiaux en matière de vaccination. Mais, on le sait, notre réalité est bien plus contrastée. La Flandre triomphe, la Wallonie tente de rassurer et Bruxelles patauge.

La vaccination arrive au bout de sa logique. Mais qu’y a-t-il au-delà ?

La Flandre peut se permettre de passer à une société sans masque. Wallonie et Bruxelles attendent et surtout tergiversent.

Les autorités de la région-capitale se voient confrontées à une réalité sociologique plus complexe qu’ailleurs. Une réalité sous-estimée quand elle n’a pas été niée. Bruxelles voulait éviter la stigmatisation, c’est elle qui se retrouve à présent stigmatisée et voit son gouvernement improviser, courir après une réalité qui l’a dépassé depuis belle lurette.

La Wallonie a connu un moment de flottement. Les tensions entre partenaires et au sein du MR, ont fait perdre un temps précieux. Rien de concret avant le 15 octobre ! Alors que la vaccination stagne, que des sous-régions restent rétives et que le personnel soignant se dit au bout du rouleau.

Quant à elle, la Flandre passe déjà dans une autre réalité. Elle trace son chemin, abandonnant même au passage sa capitale.

Elle n’aura pratiquement pas à s’inquiéter de ce que l’Autorité de Protections des Données (APD) estime que l’extension du recours au CST ne passe pas la rampe du respect de la vie privée.

Une nouvelle fois, la Belgique à différentes vitesses.

@PhWalkowiak