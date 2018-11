Village espagnol cherche migrants - Gilles le Suisse dans 7 à la Une

Gilles le Suisse s’est envolé pour l’Espagne cette semaine. Il s’est rendu à Visiedo, un village, dans une région reculée, qui survit grâce aux migrants. Dans ces campagnes, les immigrés sont accueillis à bras ouverts, et tout est mis en œuvre pour les inciter à venir s’y installer. Un village migrant admis où l’accueil et la tolérance de ses habitants inspirent. Un repeuplement où chacun est gagnant et qui va peut-être en inspirer d’autres.