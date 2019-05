Victimes de homejacking – Les jours d’après dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Victimes de home-jacking - Les jours d’après dans 7 à la Une - 25/05/2019 Le home-jacking est un type de criminalité en forte augmentation. Lorsque les cambrioleurs pénètrent dans votre habitation en votre présence, avec parfois des actes d’une extrême violence. Pour les jours d’après, Valentin Boigelot a rencontré plusieurs familles encore sous le choc. La hausse des cambriolages et le sentiment d’impunité général poussent certains citoyens à vouloir faire justice eux-mêmes. Un dangereux réflexe et des conséquences qui peuvent être bien plus graves encore.