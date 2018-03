Viande, le retour au circuit court – L'envers du décor de 7 à la Une

Le scandale Veviba a laissé des traces sur son passage. De nombreux éleveurs ont découvert, écœurés, les pratiques rapportées dans les médias ces dernières semaines. Face à une industrie agro-alimentaire de masse, difficile à contrôler, ils sont de plus en plus à vouloir revenir à des structures à taille humaine. Nous vous proposons une plongée dans l’envers du décor des circuits courts, qui prônent les produits locaux et artisanaux, et où l’on se soucie de savoir d’où vient ce que l’on met dans notre assiette.