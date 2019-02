Une chorale d'enfants à Molenbeek - La Belge histoire dans 7 à la Une

Singing Molenbeek, c'est le nom d'une chorale créée au cœur des écoles communales de Molenbeek-Saint-Jean en 2015. Depuis plus de trois ans maintenant, plus de 120 enfants de 5 à 12 ans ont appris à chanter ensemble grâce à ce projet. Ces petits choristes se sont déjà produits dans des endroits prestigieux devant un public parfois royal. Pour leur chef de chœur, le charismatique Zeno Popescu d'origine roumaine, l'objectif est d'apprendre à chanter bien sûr, mais aussi à écouter et faire confiance.

Les choristes de Molenbeek en pleine performance - © RTBF

Concert à Anvers devant Albert et Paola Fin de l'année dernière, une soixantaine d'enfants de la chorale se sont rendus pour la première fois à la cathédrale Notre-Dame d'Anvers pour chanter devant le Roi Albert et la Reine Paola. Guidés par leur chef, ils découvrent, médusés, l'impressionnant édifice gothique. La chorale n'a droit qu'à quelques minutes de répétition sur scène avant le début du concert. "Ils sont très à l'aise, ils sont trop à l'aise, nous confie alors Zeno Popescu, chef de la chorale Singing Molenbeek. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est essayer de les rendre le moins à l'aise possible pour qu'ils soient concentrés et qu'ils soient dans le moment. Mais pour une première fois sur scène ça va. Ils ont pris leurs repères, maintenant on va travailler la voix, on va échauffer et ça ira".

La cathédrale d'Anvers, un lieu prestigieux et impressionnant pour les enfants - © RTBF

Méthode intuitive Dans les coulisses, Zeno rassemble donc les enfants pour les mettre en condition. Le chef n'a pas son pareil pour captiver leur attention. Avec une méthode bien à lui, il leur apprend à chanter. Pas besoin de solfège, tout est question d'intuition. Le chant s'apprend en s'amusant, avec une dose de discipline si nécessaire. Zeno Popescu a une vie bien remplie. À la fois ténor et prêtre orthodoxe, il a décidé de consacrer du temps aux enfants parce qu'il sait que tous n'ont pas forcément la même chance que lui. "J'ai grandi dans une église orthodoxe, l'église de mon père. Mon papa est prêtre orthodoxe, explique Zeno. Et là ils avaient une chorale avec des vieux. Un jour on m'a proposé de venir les rejoindre et de chanter avec eux. Quand j'ai ouvert ma bouche et que j'ai commencé à chanter, j'ai ressenti de leur part un tel amour, une telle admiration, ça m'a fait un bien fou! Je pense que c'est pour ça que je fais des chœurs d'enfants. Parce que chaque fois quand ils chantent ils arrivent à sortir leur voix, il y a les autres qui les écoutent et qui les mettent en valeur, c'est une chose extraordinaire!"

Zeno Popescu, un mélange de tendresse, d'humour et de discipline - © RTBF

Impact sur le comportement en classe Quelques heures avant le grand départ, au cœur de Molenbeek, nous retrouvions Zeno dans une des quatre écoles de la commune où il a lancé sa chorale en 2015. Le long du canal de Bruxelles, nous rencontrons Daniel Moya, directeur de l'école La Nouvelle Vague. Tout de suite emballé par le projet, il a été impressionné par les multiples impacts positifs sur les enfants. "Je pense que ça travaille énormément sur la concentration, constate le directeur. On est vraiment très étonnés par rapport à certains enfants qui sont parfois peu concentrés en classe et qui par le biais de la musique arrivent à avoir nettement plus de concentration".

"La Nouvelle Vague", une des quatre écoles de la commune où la chorale s'est implantée - © Sarah Heinderyckx

Ouverture à la musique classique... pour les parents aussi! Les parents aussi sont séduits. Les cours se donnent à l'école sur le temps de midi, même pas besoin de les inscrire à l'académie. "J'ai vraiment senti une amélioration à sa voix, nous confie Najda, maman de Nada. Elle travaille vraiment bien sa voix, c'est un prof super". Un prof passionné qui arrive à transmettre son amour de la musique aux plus sceptiques comme Ridouin Hlimi, papa d'un petit choriste qui nous avoue: "Au début, c'est vrai que pour moi ce n'était pas très évident. J'étais un peu loin et distant de tout ce qui est musique classique, je n'ai pas vraiment baigné dedans. Mais de fil en aiguille ma fille, c'est elle qui m'a amené à écouter ce genre de musique. Et aujourd'hui, croyez-le ou pas, on met souvent la radio qui diffuse de la musique classique au petit déjeuner ou pour venir à l'école".

En véritable passionné, Zeno transmet son goût pour la musique classique - © RTBF

22 mars 2016 C'est en 2015 que Zeno démarre son projet de chorale à Molenbeek-Saint-Jean. Les débuts sont hésitants, mais un évènement va le convaincre de s'accrocher. Cet évènement, ce sont les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Ce jour-là, envers et contre tout, il décide de maintenir sa répétition à l'école. "Il y avait les parents qui venaient chercher les enfants, et comme nous on chantait, ils ne les prenaient pas tout de suite, se souvient Zeno. Ils étaient là à écouter un peu ce qu'il se passe, voir les enfants, malgré la tension. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en pleurs, qui avaient peur, des enfants qui n'avaient pas de nouvelles de leurs parents. Mais on a fait une répétition... Pour moi c'est une répétition que je ne vais jamais oublier! Tout a commencé là et depuis, on s'est dit qu'on va continuer".

Une chorale qui a du sens - © RTBF

Découverte de jeunes talents Au fil des répétitions, le chef a réussi à se faire adopter par les enfants. "C'est un prof super cool, il est super gentil, s'exclament deux petites choristes. Et hyper drôle, très très drôle", enchérissent leurs amies.Un prof drôle, mais aussi et surtout utile. Car qui sait, parmi ces enfants, certains talents ignorés jusque-là vont peut-être se révéler et modifier le cours de leur vie. Dans le bus qui mène les enfants à Anvers, le petit Issa qui n'avait cesse jusque-là de se faire remarquer par le chauffeur, se met à chanter sous la direction de Zeno. Une voix d'ange résonne alors dans l'habitacle et suspend le temps, nous faisant immédiatement penser au petit Pierre Morhange dans le film Les Choristes.

Le jeune Issa à la voix d'ange dirigé par Zeno dans le bus vers Anvers - © RTBF

Chanter pour vivre ensemble Âgés de 5 à 12 ans, les petits chanteurs sont de toutes les origines. Pologne, Maroc, Grèce, Afrique, Iran ou encore Vietnam. Mais ici, la musique les rassemble. "C'est une chose qui finalement ne compte pas trop pour eux, précise Zeno Popescu. Ce qui compte c'est qu'ils chantent juste. Leur objet de concentration, ce n'est pas d'où on vient, c'est vers quoi on va! Et c'est pour ça que notre projet s'appelle 'Chanter pour vivre ensemble'. Là, on arrête les histoires et on essaye de vivre et de faire quelque chose d'extraordinaire".

Des enfants de toutes les origines qui cherchent avant tout à chanter ensemble - © RTBF

Dépassement de soi Des moments extraordinaires comme ce soir-là à Anvers. Dans la cathédrale, nos petits choristes de Molenbeek se produisent devant le Roi Albert et la Reine Paola. L'occasion pour tous ces enfants de se dépasser. "Au début j'étais hyper timide, nous confie Youssra, 8 ans, qui ne participe à la chorale que depuis septembre. Mais quelqu'un m'a soulagé et ils m'ont dit à la fin tu vas être fière de toi. J'ai chanté devant le public et je me suis dit je peux le faire. J'ai réussi, et c'était bien!" "On remercie Monsieur Popescu d'être un professeur très gentil et très fabuleux", ajoute Mariam, 9 ans.

Un public royal dans la cathédrale d'Anvers - © RTBF

Fierté Un fabuleux chef de chœur qui n'est pas peu fier de présenter sa chorale au couple royal après le concert. Le Roi Albert s'est d'ailleurs rendu compte que les enfants chantaient en Hongrois, un répertoire ludique utilisé par Zeno et qui permet d'avancer très vite dans la technique vocale. "Je vois comment ils se transforment en chantant, comment ils se transforment en étant confrontés à une vraie épreuve, confie Zeno avec émotion. Parce qu'être sur scène, quand même, devant la famille royale, devant un public nombreux dans un lieu qu'ils n'ont probablement jamais vu avant... C'était très surprenant. Mais ils ont assumé tout, et c'est pour ça que je continue. Parce que je vois ça et je trouve ça... un miracle!" Zeno et ses choristes se produiront encore dans les mois à venir. Certainement une fois de plus, de beaux moments de musique et de vivre ensemble.

Zeno Popescu est fier de sa chorale - © RTBF