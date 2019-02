Un week-end ensoleillé de vieille politique

Le congrès de parti, c’est l’exercice obligé. L’art de prêcher à des convaincus. Avec le souci d’un écho médiatique… qui est de plus en plus ténu. A 90 jours du scrutin, cela permet aussi de vérifier l’état de forme des protagonistes et ce d’autant plus, qu’ils ont vu débarquer une thématique qui se retrouvait parfois très loin dans leurs préoccupations il y a quelques semaines à peine : le climat.

Une couche de vert

Au PS, on doit se féliciter d’avoir avalisé le concept d’ écosocialisme au printemps 2018 même si il s’agissait aussi à l’époque de garder à l’œil ECOLO et PTB, déjà en forme dans les sondages. Les élections communales sont venues confirmer ces tendances : là où le PS perd des plumes, c’est généralement au détriment soit des écologistes, soit des communistes.

Historiquement " productivistes ", héritiers du matérialisme historique cher à Marx, PS et PTB doivent adapter leurs discours. C’est donc l’écosocialisme pour les uns et la faute aux seules multinationales pour les autres. Comme il essayait de récupérer la grogne sociale, le PTB tente à présent de surfer sur le " mécontentement climatique ".

Dans la même veine, le MR avec son nouveau (sic) président réajuste sa campagne. Fini les allusions sur les JT qui évoquent des journées trop chaudes pour expliquer une défaite électorale, place à la lutte contre l’inaction climatique (…) avec des propositions concrètes et chiffrées sans que l’on sache lesquelles.

Les discours changent mais il reste à mesurer si ces conversions tardives convaincront.

Verts au centre

ECOLO se retrouve donc au centre de toutes les attentions et par la force des choses, au centre de la campagne. Tous proclament désormais qu’ils feront de l’écologie … mieux que les écologistes, taxés de manque de sérieux, de crédibilité chancelante, de faire le jeu des capitalistes (pour le PTB) ou de la crypto-gauche (pour le MR) ou de négliger l’aspect social (pour le PS).

Les Verts en sont réduits à répéter leur programme en boucle en croisant les doigts pour éviter la bourde fatale, en espérant voir tous les jeudis jusqu’au 26 mai brossés climatiquement par les jeunes et décompter impatiemment les nonante jours restants.

Ce week-end, il fallait compter les siens avant de tenter de convaincre un électeur par forcément dupe. Un week-end de vieille politique.

@PhWalkowiak