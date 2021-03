Un vent de déconfinement a-t-il soufflé lors du Comité de concertation de vendredi ?

Un souffle de liberté est-il apparu lors du dernier comité de concertation ? En tout cas, vendredi, Alexander De Croo s’est voulu plus positif, répétant notamment que le printemps et les beaux jours arrivent. Et le Premier ministre d’inciter les Belges à sortir, à faire plus de choses à l’extérieur avec son nouveau slogan : dehors, dehors, dehors… Et depuis ce comité de concertation, au sein de la classe politique, le ton semble plus calme. Peut-on parler d’une véritable accalmie pour autant ?

De l’espoir pour l’avenir

En apparence, le climat semble plus apaisé. Il y a moins de bruit et d’agitation. Ce week-end, certains ont demandé de lever le couvre-feu et Jean-Marie De Decker, le bouillant bourgmestre de Middelkerke, a expliqué que dans sa commune, les terrasses allaient déjà être installées… Mais à part ça, plus trop de vague et c’est à souligner. Et pourtant, Alexander De Croo, même si c’est l’époque, n’a pas dit qu’il y aurait la fête, le carnaval le week-end prochain à La Louvière, Fosses-la-Ville, Tournai, Stavelot, Andenne ou Fontaine-l’Eveque. Non, il ne l’a pas dit.

Mais il a vendu un peu d’espoir pour l’avenir. Et cela, depuis de très longues semaines, c’était plutôt rare. Du coup, avant chaque comité de concertation, une même phrase revenait : "On veut des perspectives". Et vendredi, sans faire rêver, Alexander De Croo en a donné. Certaines vannes vont être progressivement rouvertes. Surtout en mai avec notamment de vraies ouvertures annoncées pour l’Horeca, la culture ou les salles de fitness. Pour bon nombre, ça ressemble à un début de déconfinement.

Dehors, dehors, dehors

Et depuis lundi, on peut désormais et officiellement se promener à 10 dans les bois, en ville, sur la plage. Mais attention, toujours bien sûr avec la même rengaine, en portant le masque et en veillant à une certaine distanciation sociale. Pas toujours facile pour échanger un tantinet. Mais bon, à l’extérieur, plus de choses sont permises. A l’intérieur, en revanche, malgré les sorties fréquentes de Georges-Louis Bouchez et Jean-Marc Nollet, rien n’a changé. Chez soi, on ne peut toujours que recevoir une seule personne, la bien connue bulle de 1. Et malgré cela, pas de critiques à ce propos depuis vendredi. C’est aussi à souligner.

Bref, soyons positifs. Le printemps peut commencer. Et surtout, le retour à une certaine liberté. Mais quel contraste en une semaine, le vendredi 26 février, au vu des chiffres qui remontent, le Premier ministre parle de douche froide et explique que tout assouplissement serait irréaliste et irresponsable. Et 7 jours plus tard, le discours, toujours sur la base des chiffres, a complètement changé. Il n’y a pas eu l’aggravation crainte et l’ambiance générale, la grogne des secteurs et le ras-le-bol de plus en plus perceptible chez les jeunes principalement ont assurément joué. Le Comité de concertation de vendredi dernier est sans doute un tournant.

Un comité de concertation qui rappelle un peu le CNS du 3 juin 2020

Ce jour-là, beaucoup de citoyens ont pensé que c’était la Libération avec un grand L, que les chars pleins de virus avaient quitté le pays. L’été s’annonçait beau. Sophie Wilmès avait alors annoncé que le lundi 8, soit 5 jours plus tard, pas près de deux mois comme aujourd’hui, les cafés et restos notamment allaient rouvrir. Malgré des restrictions, la vie sociale reprenait des couleurs, beaucoup pensaient déjà aux plaisirs des vacances et des terrasses. Les Boute-En-Train reprenaient espoir. Et, à l’époque, il y avait 10 fois moins d’admissions à l’hôpital que maintenant.

Mais voilà, en juillet, patatras, les contaminations ont commencé à remonter, les hospitalisations et les décès aussi. Et, en octobre, c’était le début d’une deuxième vague et les boulons ont été resserrés partout.

Avec les vaccins, l’effort a changé de camp

A l’époque, on évoquait, on espérait surtout l’arrivée rapide d’un vaccin. Et donc, tout reposait sur les seuls efforts des citoyens, uniquement là-dessus. Aujourd’hui, c’est différent. Il y a des vaccins, pas encore en suffisance, on ne va pas y revenir mais il y en a.

Il y a aussi des couacs nombreux. Certaines personnes sans trop savoir pourquoi et comment, ont déjà été vaccinés alors que des personnes de plus de 80 ans s’étonnent de ne pas encore avoir été convoquées. C’est vrai. Malgré tout, la vaccination avance. Et elle devrait s’intensifier ces prochaines semaines, ces prochains mois. Pour Alexander De Croo, ce qui a été annoncé ce vendredi, sera possible et directement lié à l’avancement de la vaccination.

Et c’est là que le monde politique ne peut pas se tromper, se planter. Ou sinon, si en avril, ou en mai, Alexander De Croo annonce qu’il n’est pas encore possible d’ouvrir des vannes comme l’Horeca ou la culture car les chiffres ne sont pas bons, notamment à cause d’une vaccination qui ne marche pas suffisamment vite et bien, ce sera un constat d’échec qui passera très très mal dans la population. Le monde politique n’a plus aujourd’hui une obligation de moyen, du style : "On n’a fait pour un mieux M’dame". Non, le monde politique a une obligation de résultat. Une sacrée différence. Mais soyons positifs et optimistes, le printemps arrive. Tous dehors.