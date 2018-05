Un tramway nommé sourire – La belge histoire de 7 à la Une

Malvina a changé de vie du jour au lendemain. Elle était animatrice pour enfants et adolescents. Mais une petite annonce et un désir de changement l’ont amenée dans les rangs de la STIB où elle est devenue conductrice de tram. Ce métier la passionne, et lui inspire des dessins, qu’elle compile sur un blog. Elle y raconte les situations qu’elle vit, et le métier de conductrice de tram sous tous ses aspects, avec humour et légèreté.