Un pâtissier royal – La belge histoire de 7 à la Une

Michael est britannique, mais il vit en Belgique depuis plus de 30 ans, il est chef pâtissier pour une grande maison qui s’occupe de régaler nos têtes couronnées. Vous le verrez, ses gâteaux sont de véritables œuvres d’art plus extravagantes les unes que les autres. Il est aujourd’hui l’un des meilleurs pâtissiers de Belgique. Et s'il vient du Royaume d'Harry et Meghan, c'est bien souvent Philippe et Mathilde qui se délectent de ses créations.