Un passeport vaccinal imposé au Royaume-Uni dès le 30 septembre

Le passeport vaccinal anglais s'ajoute au pass sanitaire imposé dans plusieurs pays européens. Quel que soit son nom, 'certificat Covid', 'coronapass', 'green pass', la règle est la même. Il faut pouvoir présenter un certificat de vaccination, un certificat d'immunité ou un test PCR négatif.

Aux Pays-Bas, il est nécessaire pour accéder au territoire néerlandais, même en venant d'une zone verte. Au Danemark et en Grèce, il faut le montrer pour entrer dans les bars, cafés, restaurants et musées. Même chose en Autriche, Hongrie et Italie, où il est requis aussi dans les salles de sport, piscines, théâtres et cinémas (ainsi que dans les universités et pour voyager en train, en avion et en ferry, depuis le mois de septembre en Italie).

En France, le pass sanitaire est obligatoire dans les lieux culturels et de loisirs accueillant plus de 50 personnes et dans certains centres commerciaux. Mais aussi dans les cafés, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, ainsi que pour les voyages en train et en avion.