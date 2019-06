Un mois après l'élection, voyage en terre inconnue

S’il y a bien une chose évidente, c’est à quel point nous défrichons des terres politiques inexplorées. C’est l’aventure, sans le souffle de l’aventure. C’est voyage en terre inconnue sans l’émotion. C’est le cas en Flandre avec ces discussions très poussées entre la N-VA et le Belang. C’est le cas en Wallonie avec les discussions PS-Ecolo pour un gouvernement minoritaire. C’est bien sûr le cas au fédéral où aucune formule classique ne fonctionne. Chacun teste des initiatives inédites pour être à la hauteur de ce qu’il estime être le fameux "signal de l’électeur".

Mais cette aventure de l’hétérodoxe, du non-conforme, de l’inhabituel en politique n’a pas commencé le 26 mai 2019. Elle a commencé en mai 2014, lorsque le MR s’est lancé seul dans l’aventure avec trois partis flamands. C’est la vraie rupture avec l’habitude politique. Tout était nouveau ou presque dans ce gouvernement : la composition, le fonctionnement, la communication, la sortie de route chaotique. Il n’y a guère que le contenu politique au fond qui reprenait des éléments déjà vus comme le saut d’index, la fermeté en matière de migration ou les réductions de cotisations sociales pour les entreprises.

La rupture a surtout eu lieu dans les usages. Et cette rupture, elle a été pensée, voulue et réalisée par la N-VA. Nous vivons toujours aujourd’hui les conséquences de ces choix.

2014, suite logique de 2019

Nous vivons l’épisode 2 de l’aventure suédoise. Où la N-VA malgré (ou à cause) de sa ligne dure doit faire face à une victoire du Belang, doit assumer sa stratégie de la terre brûlée et discuter avec le Vlaams Belang. Avec le MR qui en Wallonie et à Bruxelles se retrouve, pour l’instant, puni, ostracisé par le PS et Ecolo. Et puis évidemment le fédéral où la polarisation suscitée par la N-VA et le MR durant 5 ans laisse des traces. Le passé récent était un voyage en terre inconnue qui continue donc. Voilà pour le contexte. Et puis il y a la réalité des urnes qui force les acteurs à la rupture…

Digestion lente

Un mois après, le scrutin n’a toujours pas été digéré par les différents partis. Car le résultat des urnes est à bien des égards inassimilable par les partis. C’est pour ça que dès le lendemain de l’élection, on parlait ici d’un petit Brexit. Un résultat ingérable. D’abord parce que les partis traditionnels sont extrêmement faibles. Or, ce sont eux historiquement qui ayant l’habitude de se parler permettaient la mise en place de solution de gouvernement. Avec le Vlaams Belang, le PTB, le dialogue est compliqué voire impossible.

Deuxième élément, jamais la Flandre nationaliste n’a été autant représentée dans l’assemblée. Et, paradoxe, alors que pour une fois, la campagne n’a pas été marquée par le communautaire. Côté francophone, c’est l’inverse. Les forces fédéralistes, voire unitaristes sont plus fortes que jamais. Avec le PTB qui est unitariste, Ecolo qui est plutôt belgicain. Les régionalistes que l’on retrouve un peu au MR et surtout au PS sont plus faibles que jamais. Rarement Nord et Sud n’ont été aussi loin l’un de l’autre. Aussi incapable de se parler.

Bilan, une panne de parole

Entre les anciens acteurs comme Ecolo et le MR qui ne se parlent plus à cause des rancœurs du passé récent ; Entre les nouveaux acteurs comme le PS et Ecolo qui ne se sont jamais parlé vraiment à cause des divergences de fond ; Entre nationalistes flamands et belgicains francophones qui n’ont plus grand-chose à se dire ; Le constat est évident : parler est devenu une gageure.