Plus que 4 week-ends avant Noël! Et pour certains, c'est une période qui se prépare longtemps à l'avance! Notamment à Hamme-Mille près de Beauvechain. Dans son jardin, un véritable passionné a recréé tout un village de Noël fait de centaines de lumières, de dizaines d'accessoires et de cabanes... Un village qui rencontre chaque année beaucoup de succès auprès du grand public.