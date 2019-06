Un diamantaire d’exception – La Belge histoire dans 7 à la Une - © Tous droits réservés

Un diamantaire d’exception - La Belge histoire dans 7 à la Une - 22/06/2019 C’est l’histoire d’un petit-fils d’immigré italien. Son grand-père est arrivé à Charleroi pour travailler dans la mine, lui sertit les plus précieux diamants du monde. Doté d’une persévérance infatigable, d’un incroyable culot et d’un talent exceptionnel, Pino Spitaleri est aujourd’hui l’un plus grands joailliers de Londres. Découvrez sa Belge histoire.