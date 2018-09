Tuerie de Liège : les victimes dénoncent - les jours d'après dans 7 à la Une

Cette semaine, Valentin Boigelot revient sur un événement qui a profondément marqué la population. En décembre 2011, à Liège, en quelques instants, la cité ardente sombre dans l’horreur. Nordine Amrani, armé jusqu’aux dents, lance des grenades sur la foule, puis tire au fusil d’assaut. 5 personnes seront tuées et 125 autres blessées. Il mettra ensuite fin à ses jours.



7 ans plus tard, Valentin Boigeloit rencontre Olivia et d’autres proches de victimes. Pour eux, le véritable responsable de ce massacre n’est pas Nordine Amrani, mais bien l’État belge. Ensemble, ils se lancent dans un procès contre l’État, trop laxiste selon eux. Les familles des victimes dénoncent. Témoignages.