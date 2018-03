Trump le commerce et les zombies

Presque quatre décennies se sont écoulées depuis que Daniel Patrick Moynihan fit sa célèbre déclaration : "Tout d’un coup, le parti républicain est devenu le parti des idées". Et sa déclaration reste vraie, avec une modification : en ce moment, les républicains sont un parti fait d’idées zombies – des idées qui auraient dû mourir il y a bien longtemps, et qui pourtant avancent toujours en traînant des pieds, en dévorant le cerveau des politiques.

Le zombie le plus important, c’est cette insistance de l’offre selon laquelle baisser les impôts pour les riches provoque, à coup sûr, des miracles économiques, et qu’a contrario, augmenter les impôts pour les riches, voilà la recette du désastre. La foi en cette doctrine survécut au boom qui suivit la hausse des impôts initiée par Bill Clinton, à une relance terne et finalement à cette catastrophe qui suivit la baisse des impôts de George W. Bush, à la débâcle dans le Kansas et bien plus encore.

Et le fait que Donald Trump ait sélectionné Larry Kudlow à la tête du Conseil d’Economie Nationale confirme que le zombie de baisse des impôts n’est pas mort mais qu’il va très bien. Car Kudlow est un fervent défenseur des vertus infinies des baisses d’impôts, en dépit d’un historique de prédictions basé sur cette croyance qui a, ainsi que Jonathan Chait l’écrivit un jour dans le New York magazine, "élevé l’erreur flamboyante en une sorte de performance artistique".

Pourtant il y a plus que les impôts en matière de politique économique ; Trump lui-même, tout en se montrant prêt à signer n’importe quelle baisse d’impôts envoyée par le Congrès, semble bien plus intéressé par la politique internationale, notamment les soi-disant maux des déficits commerciaux. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes.

Car voyez-vous, maintenant que des "mondialistes" tels que Gary Cohn sont partis, tous les gens qui conseillent Trump en matière d’économie internationale sont, tout comme ceux qui le conseillent sur tout le reste, esclaves des idées zombies.

Mais il y a plus qu’une seule sorte de zombie. En fait, il y a, dans les faits, deux factions qui sont toutes deux aussi fausses l’une que l’autre mais qui se trompent de façon presque diamétralement opposées.

On pourrait dire que lorsque l’on parle de commerce international, le monde de Trump se prépare à une sorte de guerre civile zombie.

D’un côté, nous avons les néo-mercantilistes - des gens comme Peter Navarro, le tsar de Trump pour le commerce – qui voient le commerce mondial comme une histoire de gagnants et de perdants : les pays avec des excédents commerciaux l’emportent ; ceux avec des déficits commerciaux perdent.

La logique et l’histoire disent toutes deux que cette façon de voir est insensée : les excédents commerciaux sont souvent le signe d’une faiblesse, les déficits commerciaux sont parfois le signe d’une force (d’ailleurs, si l’on parle arithmétique, un pays qui attire davantage d’investissements à lui de la part des étrangers que ce qu’il investit à l’étranger a forcément un déficit commercial). Et les néo-mercantilistes ont l’habitude de se tromper sur toute la ligne, comme le fait de ne pas comprendre comment fonctionne la TVA.

Pourtant, Trump les écoute, parce que les cailloux dans leurs têtes comblent le vide qu’il a dans la sienne : ils lui disent ce qu’il souhaite entendre, parce que leurs erreurs appellent à ses instincts, et lorsque l’on parle de politique, lui, il n’a pas besoin d’instruction.

Pourtant ils ne sont pas la seule faction à raconter du n’importe quoi dangereux sur l’économie internationale. L’administration Trump est également devenu le repaire de ce que l’on pourrait appeler les néo-goldbugs : ces gens qui pensent que la force d’une nation peut se mesurer à la force de sa monnaie et qui refusent de voir le moindre désavantage dans un dollar fort, qui ne voient jamais la moindre raison pour laquelle un dollar plus faible pourrait être nécessaire.

Tout comme le néo mercantilisme, ou d’ailleurs l’économie de l’offre et de la demande, cette position a été réfutée un grand nombre de fois – j’ai écrit là-dessus en 1987 ! – et pourtant elle ne cesse de revenir en traînant des pieds, parce qu’elle joue sur l’attrait qu’ont les gens riches et puissants pour les préjugés.

Jusqu’à présent, le néo-goldbug le plus visible dans l’administration est David Malpass, le sous-secrétaire du Trésor pour les affaires internationales – normalement un poste avec une très forte influence politique, bien que sous Trump, qui sait ? Malpass est l’ancien chef de l’économie de Bear Stearns et quelqu’un qui partage avec Kudlow le fait de se tromper sur tout. Pourtant, en 2011, Malpass a notamment publié un éditorial déclarant que ce dont les Etats-Unis avaient besoin pour réparer leurs maux économiques, c’était un dollar plus fort (et des taux d’intérêts plus élevés).

C’était une affirmation bizarre. Après tout, à l’époque le taux de chômage était encore de 9% – et un dollar plus fort aurait fait empirer les choses. Pourquoi ? Parce que cela aurait rendu les produits américains moins compétitifs, augmentant le déficit commercial - et une situation d’un chômage élevé persistant est exactement la situation dans laquelle les déficits commerciaux sont sans aucune hésitation une très mauvaise chose, réduisant ainsi les demandes de biens domestiques et de services.

Oui mais voilà : Kudlow semble partager la vision du monde de Malpass. En fait, sa première déclaration d’importance après que Trump ait annoncé sa sélection, fut le souhait d’un dollar plus élevé – quelque chose qui pourrait aggraver les déficits budgétaires que Trump voit comme un signe de faiblesse de l’Amérique.

Pourquoi Trump a-t-il engagé des gens avec de telles notions contradictoires à propos de la politique économique internationale ? La réponse, très probablement, c’est qu’il ne comprend pas suffisamment le problème pour se rendre compte que le conflit existe. Et ce que partagent les deux camps de cette dispute c’est une propension générale à une ignorance invincible, ce qui fait d’eux des gens que Trump reconnaît.

En tout cas, en ce qui concerne l’économie internationale l’administration Trump est désormais en piste pour une bataille des zombies – un combat entre deux jeux d’idées mauvaises qui ne veulent pas mourir. Passez-moi le popcorn.