Le plastique envahit nos sacs de courses ! Un plastique qui coûte cher, et qui pollue… On estime que plus de 320 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, notamment pour les emballages en supermarchés. Nombreux sont les citoyens qui critiquent ce gaspillage et ce suremballage, parfois au point de se lancer dans un mode de vie zéro déchet.